«الفرسان» سيمفونية الأول في «ديربي دبي»

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

عزف شباب الأهلي سيمفونية «الأول» في مباراة الديربي أمام النصر، في ختام الدور الأول للدوري، حيث حقق «الفرسان» الفوز الأول بالدوري، تحت قيادة مدربه مهدي علي، والذي تولى المسؤولية في 15 ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت، خسر شباب الأهلي من مضيفه الفجيرة 2 - 3، وتعادل مع بني ياس سلبياً، ومع الوصل 2 - 2.

وهو الفوز الأول لـ «الفرسان»، على «العميد» منذ 777 يوماً على استاد راشد في الدوري، والانتصار الأول للفريق على النصر في الدوري منذ 616 يوماً، كما أنه الانتصارالأول لشباب الأهلي على النصر في جميع البطولات منذ 388 يوماً(منذ فوزه عليه في دور الـ16 للكأس الغالية في ديسمبر 2019 بنتيجة 2 - 1).

ويعد الديربي المباراة الأولى بين الفريقين ،منذ 496 يوماً، التي لا يزور فيها النصر،شباك شباب الأهلي في مختلف البطولات.

وكان لقب «الأول» أيضاً، من نصيب يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، بمشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية لفريقه «الجديد- القديم»، وتسجيله أول أهدافه مع «فرسان دبي».

وغرد الغساني، على حسابه الشخصي في «تويتر»: «فخور جداً بالتسجيل في أول ظهور لي بالتشكيلة الأساسية، وأتمنى أن يكون الهدف بداية مسيرة موفقة لي مع الفريق».

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