بني ياس يكسر عقدته أمام الوحدة بعد 10 سنوات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – سيف الكعبي

كسر بني ياس عقدته على استاد آل نهيان بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً بهدفين مقابل لا شيء على مضيفه الوحدة هو الأول للسماوي على ملعب العنابي منذ 10 سنوات، في المباراة التي جرت اليوم في ختام مباريات الدور الأول من دوري الخليج العربي، ليصعد الفريق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر، ونقطة واحدة عن الجزيرة الوصيف.

ونجح بني ياس في مواصلة نتائجه الإيجابية بعدما حقق فوزه الثامن في المسابقة، إضافة إلى مواصلة سلسلة عدم الخسارة في الدوري للمباراة السادسة على التوالي، وحفاظه على صدارة أقوى الفرق دفاعياً باستقباله 10 أهداف فقط، فيما استمرت نتائج الوحدة السلبية تحت قيادة الصربي رازوفيتش بعد أن تلقى الفريق خسارته الرابعة الموسم الحالي، وتراجع الفريق إلى المركز السابع بعد أن تجمد رصيده عند 19 نقطة.

أنهى بني ياس الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه الأرجنتيني غاستن سواريز في الدقيقة 34 من تسديدة قوية على حدود المنطقة سكنت الزاوية اليمنى لحارس الوحدة محمد الشامسي.

ورغم سيطرة الوحدة ميدانياً على الكرة في الشوط الأول إلا أنه واجه تنظيماً دفاعياً جيداً من لاعبي بني ياس، وعجز الفريق عن اختراق دفاع السماوي، وتشكيل خطورة حقيقية باستثناء رأسية من الكونغولي مبوكو في الدقيقة 17 أنقذها فهد الظنحاني بثبات.

في المقابل اعتمد بني ياس على التأمين الدفاعي ورغم قلة هجمات الفريق إلا أن محاولاته الهجومية القليلة شكلت خطورة واضحة على دفاع الوحدة ونجح في تسجيل هدفه الأول من خطأ دفاعي للبرازيلي لوكاس بيمنتا.

ودفع رازوفيتش مطلع الشوط الثاني بعدد من التبديلات بإشراك روبن كانيدو وإسماعيل مطر والوافد الجديد جواو ماركوس، وواصل الفريق استحواذه على الكرة والضغط على الضيوف، ولكن الفريق لم يتمكن من استغلال سيطرته الواضحة، فضلاً عن أخطاء اللاعبين في التسلم والتمرير، إذ افتقدت هجمات الوحدة للتركيز في ظل عدم وضوح أدوار بعض اللاعبين.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء احتسبها للمس المدافع خميس صالح إسماعيل الكرة داخل المنطقة بعد العودة لتقنية الفيديو.

ونجح إيسايلا مدرب بني ياس في فرض أسلوبه وشكلت هجمات الفريق المرتدة بعد اعتماده على السرعة في التحول من الدفاع للهجوم، إلى أن تمكن البرازيلي جواو بيدرو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 مستغلاً عرضية متقنة من سهيل النوبي جهة اليمين، لينهي الفريق المباراة بفوز مستحق بهدفين نظيفين.

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