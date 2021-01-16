العين يتعاقد مع الياباني ناكاجيما على سبيل الإعارة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، التعاقد رسميا مع صانع الألعاب الياباني شويا ناكاجيما “26 عاماً، قادماً من نادي بورتو البرتغالي،” على سبيل الإعارة، وأوضح ديفيد بلات، المدير الرياضي بالنادي، أن العين ضم إلى صفوفه لاعب بالمستوى المطلوب في سوق انتقالات صعب جداً بهذه الفترة من العام، وبدوره أكد بيدرو إيمانويل، مدرب الفريق أنه كان ينتظر مثل هذا الخبر الرائع لأن اللاعب ناكاجيما، يتمتع بالمهارات العالية و المواصفات المطلوبة كافة في اللاعب الذي يحتاجه العين خلال المرحلة المقبلة، وعبر عن تقديره لجهود مجلس إدارة شركة الكرة في إبرام هذه الصفقة.

وعبر اللاعب الياباني، عن سعادته وفخره بالانتماء لأحد أفضل الأندية الآسيوية، وقال: أدرك جيداً حجم التحديات التي تنتظرني على الصعيدين المحلي والقاري، وأتمنى أن أنجح مع زملائي في تحقيق أهداف الفريق وإسعاد القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تسانده

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