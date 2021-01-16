خورفكان يعرقل الجزيرة ويطرق منطقة الأمان

المصدر: خورفكان – محمد فضل – تصوير زيشان أحمد

فاجأ خورفكان ضيفه الجزيرة وحقق عليه الفوز بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب دوري الخليج العربي وسجل ثلاثية خورفكان كل من: رامون لوبيز هدفين وهدف لبرنو لاماس في الدقائق 6 ،40 ، 71 .

وبهذا الفوز يكسر خورفكان عقدة الانتصارات على ملعبه طوال الموسم الحالي ليكسب ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده الى 14 نقطة في المركز ال11 ويقترب خطوة مهمة من منطقة الأمان فيما تجمد رصيد الجزيرة الذي خسر للمرة الأولى خارج ملعبه عند 27 نقطة محافظاً على مركز الوصافة.

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