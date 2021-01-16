الظفرة والوصل "حبايب" في ختام النصف الأول للدوري

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

انهى الظفرة والوصل الجولة الأخيرة من النصف الأول لدوري الخليج العربي بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم والذي تميز بالإثارة والقوة مع افضلية الإمبراطور ، وشهد اللقاء طرد سلطان الغافري لاعب الظفرة بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86، بالنتيجة رفع الظفرة رصيده إلى 16 نقطة بالمركز العاشر والوصل إلى 17 نقطة في الترتيب التاسع.

بالعودة إلى تفاصيل اللقاء، حقق الوصل تفوقا واضحا في الشوط الأول بعد أن فرض أسلوبه وسيطرته على الملعب، وقاد عددا من الهجمات على مرمى صاحب الأرض، عن طريق ليما وعلي صالح، ولكن هجماته لم تشكل خطورة كبيرة بإستثناء بعض المحاولات التي تصدى لها حارس المرمى المتألق خالد السناني وكان أبرزها تسديدة من رونالدو منديز في الدقيقة 23 وأخرى من ضربة ثابتة على خط منطقة الجزاء نفذها ليما ولكن السناني كان كالعادة في الموعد وتمكن من أبعاد الكرة.

بينما غاب الظفرة هجوميا وظل خط المقدمة بلا خطورة نتيجة غياب الدعم من خط الوسط، بعد أن ركز الفريق على الجانب الدفاعي، لإيقاف تقدم الأمبراطور الذي حاول كثيرا هز الشباك دون جدوى

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الظفرة وبادل الأمبراطور سيطرة الملعب والهجمات لكن الوصل نجح في التقدم بالهدف الأول عند طريق جواو فيغويريدو الذي احرز هدفا رائعا عندما وضع الكرة بتهديفة في سقف المرمى عند الدقيقة 54 ، ليأتى الرد سريعا من الظفرة وبعد 3 دقائق فقط بإحراز هدف التعادل بواسطة بيدرو كوندي في أول مباراة له بعد الإنضمام إلى كشوفات الفريق قبل أيام قلائل.

وبعدها اشتعلت المواجهة من الفريقين، حيث عمل كل فريق على إحراز هدف التقدم خاصة بعد أن تحرر الظفرة من تكتله الدفاعي لتصبح المباراة بطابع هجومي لكن صمود الدفاعين أثر على خطورة الهجمات.

ومن أحد الكرات كاد فابيو ليما أن ينجح في إضافة الهدف الثاني عندما تقدم بالكرة من منطقة وسط الملعب ووحاول التوغل في المنطقة الخطرة ليتصدى له المدافع مسعود سليمان الذي عطل تقدمه في اللحظات الأخيرة، وبعدها رد صاحب الظفرة بضربة رأسية من البرازيلي دينلسون لكنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الدقائق الأخيرة ضاعف كل فريق من هجومه ونفذ فابيو ليما تهديفة قوية بعد مجهود فردي رائع حولها خالد السناني إلى ضربة ركنية ببراعة رغم قوتها، وتعرض الظفرة لنقص عددي بطرد لاعبه سلطان الغافري بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86 ما زاد شهية الوصل لإضافة الهدف الثاني وشكل ضغطا على مرمى صاحب الأرض لكن دون جدوى حتى أعلن الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي.

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