عبدالرحمن الحداد: أقترح بطولة للكأس تحت 21 سنة

المصدر: دبي - العوضي النمر

اقترح عبدالرحمن الحداد مدرب فريق الشارقة تحت 21 سنة لكرة القدم ولاعب المنتخب الوطني الأسبق في الزمن الجميل، استحداث بطولة تحت تسمية «الكأس» تضاف لمسابقة دوري الرديف الحالية، من أجل زيادة عدد المباريات التي يشارك فيها اللاعبون لاكتساب مزيد من الخبرة والاحتكاك وخاصة للاعبي تلك الفئة العمرية، التي تحتاج لمزيد من الصقل ولعب مباريات عديدة تفيدهم في التكوين الفني.



وقال استحداث بطولة جديدة لتلك الفئة مفيد، نظراً لأن متوسط مشاركة اللاعبين في المباريات على مدار الموسم من 16 إلى 18 مباراة، وهذا عدد قليل للاعبين لا يزالون في مرحلة التكوين والإعداد، والحاجة لعدد أكبر من المباريات، وتلك المسابقة الجديدة سيكون من شأنها زيادة عدد المباريات التي يلعبها اللاعب في الموسم وتكسبه مزيداً من الخبرة والاحتكاك، وخاصة للفئة العمرية الأقل والمسموح لها بالمشاركة في دوري تحت 21 سنة «الرديف».



نظام ممتاز



وعن تقييمه لمسابقة تحت 21 سنة الحالية بنظامها الجديد يقول عبدالرحمن الحداد إن المسابقة في شكلها الجديد تعد ممتازة من ناحية التنظيم الفني وآلية إقامة المباريات، حيث تم السماح للاعب من مواليد 89 بالمشاركة إضافة إلى عناصر مواليد 99 بالطبع، ومشاركة مفتوحة لحراس المرمى، إضافة إلى اللاعبين الأجانب الثلاثة الذين يعدون إضافة لزملائهم من اللاعبين المواطنين واحتكاكاً جيداً لهم في حال كان اللاعب متميزاً وموهوباً، والتنافس في تلك البطولة جيد، وأرى أنها تحقق الأهداف المرجوة منها بكل تأكيد.



المركز الثاني



وعن ترتيب الشارقة في تلك البطولة يقول عبدالرحمن الحداد: الشارقة يحتل المركز الثاني بعد العين المتصدر متساوياً مع كلباء في عدد النقاط ولكل منهما 25 نقطة، ولدينا مباراة تجمعنا مع فريق كلباء غداً سنحاول فيها فض الشراكة على المركز الثاني، والاقتراب خطوة من العين متصدر البطولة برصيد 30 نقطة، ولا ننسى أن كلباء يضم عناصر جيدة ويعد من الفرق المتميزة في البطولة.



التقاط الأنفاس



وفي ما يتعلق بلعب المباريات بعد يومين من مباراة الفريق الأول يقول عبدالرحمن الحداد إنها فكرة جيدة، لكونها تمنح الفرصة أمام اللاعبين لالتقاط الأنفاس وخاصة في حال مشاركة بعض اللاعبين في مباريات الفريق الأول، ما يوفر للاعب بعض الوقت للراحة وللمدرب فرصة حسن اختيار اللاعبين ومنحهم فرصة اللعب وأرى أن البطولة جيدة بكل المقاييس وإذا كانت لدينا بعض الملاحظات فهي لمزيد من الارتقاء بالمسابقة.

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