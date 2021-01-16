الشارقة بطل الشتاء

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، إيهاب زهدي، علي الظاهري

تُوج الشارقة أمس بطلاً للشتاء في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه على اتحاد كلباء 1 - 0، في الجولة 13، ووصوله إلى النقطة 32 منفرداً بالصدارة، وانتهى ديربي دبي بين النصر وشباب الأهلي لصالح «الفرسان» 1 -0، فيما فاز العين على حتا 1 - 0، وعجمان على الفجيرة 2 - 1.

الشارقة - كلباء

سجل هدف الشارقة الوحيد في مباراته أمام كلباء الأوزبكي شكوروف في الدقيقة 36، ولن تؤثر نتيجة مباراة الجزيرة «الوصيف» أمام خورفكان اليوم على استمرار الشارقة في القمة، شهدت المباراة إلغاء الحكم ركلة جزاء احتسبها للشارقة «ق 71» بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR».

وساد الحذر أجواء الشوط الأول مع غياب الفرص رغم محاولات الشارقة في التقدم، ونجح مدافعو «النمور» في الرقابة على أبرز مفاتيح لعب الشارقة، خاصة الثنائي كورنادو وسواريز، واعتمد كلباء على المرتدات التي لم تخلُ من خطورة مع تألق حارس الشارقة عادل الحوسني الذي تصدى لأكثر من فرصة أبرزها انفراد مهاجم كلباء العائد من الإيقاف مالابا.

وواصل الشارقة ضغطه في الشوط الثاني لتسجيل هدف ثانٍ، وتبارى لاعبو الفريق في إهدار الفرص السهلة، ومنها فرص لسواريز وكورنادو، وضرب كلباء خلال الدقائق الأخيرة حصاراً محكماً على منطقة الشارقة من أجل إدراك التعادل، لكن الشارقة حافظ على تقدمه.

الديربي

وحسم شباب الأهلي «ديربي دبي» لصالحه، بفوزه على النصر بهدف وحيد سجله يحيى الغساني في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي جرت على ملعب استاد راشد، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 19 نقطة، وتوقف رصيد النصر عند 24 نقطة،

تغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين، وتمكن حارسا المرمى ماجد ناصر من شباب الأهلي، وأحمد شامبيه من النصر، من التصدي لكل الفرص الخطرة، وحافظا على نظافة شباكهما طوال الشوط الأول.

وبدأ شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة، عندما سجل لاعبه الجديد يحيى الغساني، هدفاً في الدقيقة 50، من كرة عرضية وصلته أمام مرمى النصر من زميله كارتابيا، ليضعها بسهولة في المرمى.

وتصدت عارضة مرمى النصر، لتسديدة قوية بقدم محمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 89، لتبقى النتيجة على حالها، ويحقق شباب الأهلي فوزه الأول في دوري الخليج العربي، تحت قيادة مدربه الوطني مهدي علي، منذ توليه مسؤولية الفريق قبل لقاء الفجيرة يوم 18 ديسمبر الماضي، في إطار الجولة العاشرة للدوري.

فوز العين

وحقق فريق العين فوزاً صعباً على مضيفه حتا 1 - 0 في استاد حمدان بن راشد، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 23 نقطة، بينما واصل «الإعصار» نزيف النقاط سجل هدف العين سالم عبدالله في الدقيقة 43، وألغى الحكم يوسف الجسمي هدف التوغولي لابا كودجو لاعب العين في الدقيقة 26 بداعي التسلل.

خاض حتا بداية المباراة بمحترف واحد في تشكيلته الأساسية، وشهدت صفوف العين عودة المدافع مهند العنزي، وكان العين هو الأخطر في الشوط الأول رغم عدم ظهوره بالمستوى المطلوب أمام صاحب الأرض الذي نجح في تهديد مرمى «الزعيم» في أكثر من فرصة أبرزها في الدقيقة 39 عندما حرم القائم حتا من هدف محقق، ليرد «الزعيم» على تهديد منافسه سريعاً بتسجيل الهدف الأول من كرة عرضية للاعب سالم عبدالله سكنت الشباك بعد أن خدع بها دفاع حتا بمساهمة من زميله لابا كودجو.

وتألق عبدالله مال الله في أول ظهور له مع حتا بعد تخطي دفاع العين بمهارة عالية ورفع كرة مثالية لزميله كيفين ألكسندر الذي سددها ليتصدى لها الحارس المتألق خالد عيسى، ونجح سعيد سليمان مدافع حتا من منع فرصة خطرة للضيوف بعد انفراد لابا أمام مرمى «الإعصار».

كسر الصيام

وكسر عجمان حاجز صيامه عن تحقيق الانتصارات في الدوري محققاً فوزه الأول وجاء على حساب ضيفه الفجيرة بنتيجة 2-1 في استاد راشد بن سعيد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متأخراً بنقطة واحدة عن الفجيرة صاحب الـ 7 نقاط.

وترجم عجمان أفضليته في الشوط الأول إلى هدفين سجلهما الوافدين الجديدين، المالي مايغا والبرازيلي جارديل، وجاء هدف مايغا في الدقيقة 27 بتسديدة رائعة في سقف المرمى، وأضاف جارديل الهدف الثاني بمهارة عالية رواغ فيها خط الدفاع وسدد بذكاء في مرمى الحارس عبد الله التميمي، «ق 43».

وساهم الهدفان في ارتفاع مستوى المباراة في الشوط الثاني وضاعت فرص عديدة للفريقين قبل أن يقلص الفجيرة النتيجة من ركلة جزاء عبر البرازيلي روزا «ق 94».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز