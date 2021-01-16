خبراء من كل القارات لهيئة الاعتراض على التحكيم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

علم «البيان الرياضي» أن رابطة المحترفين رفضت مبدأ إلغاء هيئة الاعتراض على قرارات التحكيم وفق طلب لجنة الحكام في اتحاد الكرة، واقترحت إجراء تغيير شامل لأعضاء الهيئة والاستعانة بخبراء من مختلف القارات، ليكون رأيهم محايداً في الحالات التي سيتم عرضها عليهم وفق آلية العمل الداخلي للهيئة، وسيتم بلورة المقترح خلال الفترة القليلة المقبلة.الجدير بالذكر أن هيئة الاعتراض على قرارات الحكام قامت بإلغاء 5 قرارات طرد لعدد من اللاعبين بمختلف الأندية هذا الموسم.



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