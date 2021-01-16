الوحدة وبني ياس.. مفترق الطرق

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

يسعى الوحدة إلى التمسك بالأمل الأخير في العودة إلى دائرة المنافسة عندما يستضيف بني ياس في الثامنة مساء اليوم على استاد آل نهيان، في ختام مباريات الدور الأول من دوري الخليج العربي، إذ تعد المباراة بمثابة مفترق طرق للعنابي الذي يحتل المركز السادس بـ 19 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر، ويريد عدم فقدان أي نقاط جديدة تبعده عن المربع الذهبي، حيث استغل الفريق فترة التوقف في علاج السلبيات وتجهيز المصابين خاصة المهاجم السلوفيني تيم ماتافز الذي سيعود إلى التشكيلة بعد غياب، فضلاً عن احتمالات أن يظهر لأول مرة الوافد الجديد المقيم البرازيلي جواو ماركوس، حيث اكتملت صفوف الفريق باستثناء غياب محمد برغش، ولوفانور الذي أصبح خارج الفريق ويستعد النادي للإعلان عن بديله بعد اقتراب السوري عمر خريبين من التوقيع رسمياً.

في المقابل يطمح أبناء العمومة بني ياس رابع الترتيب بـ 23 نقطة في مواصلة النتائج الإيجابية، والضغط على فرق الصدارة، إذ لا يفصل بينه وبين الجزيرة الثاني سوى 4 نقاط، وأيضاً إكمال سلسلة عدم الهزيمة في آخر 5 مباريات في الدوري، فضلاً عن رغبة السماوي في تحقيق الفوز على الوحدة في ملعب الأخير لأول مرة منذ 10 سنوات، حيث فاز بني ياس مرة واحدة فقط في المحترفين على ملعب الوحدة، ولكن تتمثل المشكلة الأكبر للسماوي في غياب نيكولاس خيمينيز أحد العناصر المؤثرة بسبب تراكم الإنذارات.

مفترق طرق

وأكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة أن المباراة مفترق طرق، معرباً عن ارتياحه للعمل الذي شهده الفريق خلال فترة توقف الدوري، واستغلالها في تطوير الفريق وتحسين أداء اللاعبين خاصة من الناحية البدنية، مشيداً بقدرات فريق بني ياس وأن تطوره الموسم الحالي لم يكن وليد الصدفة، مشيراً إلى أن الوحدة سيقاتل للحصول على الثلاث نقاط بعد انتهاء الظروف الصعبة التي عانى منها فريقه منذ بداية الموسم.

وختم بأنه يملك الثقة في المجموعة الحالية من اللاعبين، وينتظر الأجنبي الرابع بديل لوفانور، حيث سيخوض الفريق أكثر من 16 مباراة حتى نهاية الموسم تمثل فرصة للمجموعة الحالية لإثبات قدراتها.

المباراة الأخيرة

من جهته قال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن «الفريق سيخوض مواجهة صعبة أمام الوحدة الذي يعد أحد أفضل فرق الدوري من وجهة نظري الشخصية، كما أنها المباراة الأخيرة في الدور الأول، لذا نسعى للخروج بنتيجة إيجابية تليق بما حققه الفريق حتى الآن هذا الموسم».

وأضاف: «حللنا أداء المنافس ولكن الأهم هو عملنا في الملعب والذي سيحدد مصير المباراة، لذا يتوجب علينا التركيز طوال اللقاء ومحاولة تقديم أفضل ما لدينا»، مشيراً إلى أن عدم تحقيق بني ياس الفوز على الوحدة في ملعب الأخير أمر من الماضي وأنه يركز فقط في المباراة القادمة.

ووصف فترة توقف الدوري بالجيدة بعد حصول الفريق على راحة إيجابية وكانت كافية لتجهيز السماوي لمواجهة الوحدة.

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