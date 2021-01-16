كايزر: لا يهمّني لقب «الشتاء»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن فريقه لا يفكر في لقب بطل الشتاء قبل مواجهة خورفكان اليوم، مشيراً إلى أن نيل لقب الدوري هو ما يشغل تفكيره وليس نصف مسابقة، ذاكراً أنه لا يشغل نفسه بالتفكير في نتائج المنافسين ويهتم بفريقه وتجهيزه للمباريات.

وأضاف: مثل هذه الحسابات التي تقوم على نتائج الفرق الأخرى ليست جيدة. علينا فقط أن نعمل على مواصلة تقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج إيجابية.

وبعد أن نصل إلى الجولة 21 يمكن أن نعرف إن كان بمقدورنا المنافسة على نيل لقب البطولة وليس لقب الشتاء.

وعن مباراة اليوم قال مدرب فخر أبوظبي: خورفكان فريق جيد ولديه عناصر متميزة، ومؤخراً أضاف بعض الوجوه الجديدة لتقوية صفوفه، لكنه قبل الإضافات كان يقدم كرة قدم جيدة باعتماده على الأسلوب الهجومي مع الاستحواذ وصناعة الفرص، لذلك يجب أن نهتم باللقاء وأن نبذل قصارى جهدنا حتى نتمكن من نيل الأفضلية.

وكشف كايزر عن عودة سيريرو، العطاس، إيزيكيل من الإصابة ومشاركتهم في التدريبات السابقة، لكنه قال إنه لا يستطيع تحديد مشاركتهم في اللقاء من عدمها لأنهم، وحسب قوله، ما زالوا في مرحلة الإعداد البدني، وأضاف: لن أخاطر بإشراك لاعب غير جاهز وسأرى مدى جاهزيتهم البدنية للمشاركة في المباراة.

وعن موعد عودة عموري قال مارسيل كايزر، إن عموري يخضع لبرنامج تأهيلي ويؤدي تدريبات خاصة تحت الإشراف الطبي، مبيناً أن عودته للتدريبات تعتمد على تقرير الطبيب المعالج وبعد انتهاء كافة مراحل التأهيل.

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