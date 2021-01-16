زاناردي: سنقدم مباراة كبيرة

المصدر: (خورفكان - محمد فضل)

أكد كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان تطلعه إلى تحقيق الفوز على الجزيرة اليوم واصفاً المواجهة بالمهمة، وكل طرف يخوضها بحسابات وهدف معين، فالجزيرة يتطلع إلى جمع أكبر عدد من النقاط لينافس على لقب الدوري، قائلاً: نحن نسعى إلى الفوز وتحصيل النقاط لتأمين بقائنا مع الكبار وتفادي سيناريو الجولات الأخيرة، الحسابات ورغبة كل طرف في الانتصار تؤكد أنها ستكون صعبة، ولكننا جاهزون بأفضل صورة وقد استعددنا جيداً، وانضم إلينا لاعبون جدد سيمنحون الفريق إضافة كبيرة، ونعتزم تقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز.

مباراة صعبة

بدوره، قال فوزي فايز ظهير خورفكان، إن الفريق عينه على النقاط الثلاث، مضيفاً: «بالتأكيد ستكون مباراة صعبة وأمام فريق كبير ينافس على درع البطولة وهو يريد العودة بالنقاط كاملة، وفريقنا يتطلع إلى الانتصار أيضاً لتعزيز وضعه ضمن جدول الترتيب»، وتابع: «حالياً نحن في مركز لا بأس به لكنا لم نضمن البقاء وما زلنا بحاجة إلى المزيد من النقاط، وعلينا أن نجتهد لنكسب نقاط لقاء اليوم»، مشيراً إلى أنهم سيدخلون المباراة برغبة وإصرار كبيرين للفوز.

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