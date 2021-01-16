خورفكان والجزيرة.. حسابات مختلفة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يحل الجزيرة ضيفاً على خورفكان بالساحل الشرقي ضمن الجولة الأخيرة لذهاب دوري الخليج العربي، وتعتبر مباراة اليوم الأولى بين الفريقين على مستوى مسابقات الموسم الحالي، ويدخلها كل طرف بحسابات مختلفة، ففخر العاصمة يتطلع إلى عدم تفويت الفرصة وتشديد الخناق على المتصدر الشارقة، فيما يسعى نسور الخور للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط والتوغل نحو المنطقة الدافئة، وكان صاحب الأرض قد حقق فوزاً مهماً في الجولة الـ12 على الفجيرة ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، مبتعداً خطوة جديدة عن دائرة الخطر.

ودعم خورفكان صفوفه بعدد من اللاعبين المواطنين على رأسهم إسماعيل الحمادي المعار من شباب الأهلي، إلى جانب طارق الخديم، إعارة أيضاً من الشارقة، وعبد الله الرفاعي قادماً من الوحدة، وعلى صعيد الأجانب تعاقد النادي مع البرازيلي باولينهو نجم ليفسكي البلغاري، وسيكون لمدرب خورفكان كايو زاناردي عدة خيارات اليوم فيما يتعلق بوضعه للتشكيلة المناسبة التي ستخوض مباراة فخر العاصمة.

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