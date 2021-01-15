شباب الأهلي يفوز على النصر ويحسم "ديربي دبي"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

حسم شباب الأهلي "ديربي دبي" لصالحه مساء اليوم، بفوزه على النصر بهدف وحيد سجله يحيى الغساني في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي جرت على ملعب استاد راشد، وضمن الجولة الثالثة عشر الأخيرة للدور الأول لدوري الخليج العربي.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، وقفز من المركز الثامن إلى السادس، وتوقف رصيد النصر عند 24 نقطة، وظل في المركز الثالث، وذلك انتظاراً لنهاية مباريات الدور الأول للدوري.

تغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين، وتمكن حارسي المرمى ماجد ناصر من شباب الأهلي، وأحمد شامبيه من النصر، من التصدي لكل الفرص الخطرة، وحافظا على نظافة شباكهما طوال الشوط الأول.

وبدأ شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة، عندما سجل لاعبه الجديد يحيى الغساني، هدفاً في الدقيقة 50، من كرة عرضية وصلته أمام مرمى النصر من زميله كارتابيا، ليضعها بسهولة في المرمى.

وتصدت عارضة مرمى النصر، لتسديدة قوية بقدم محمد جمعة "بيليه" في الدقيقة 89، لتبقى النتيجة على حالها، ويحقق شباب الأهلي فوزه الأول في دوري الخليج العربي، تحت قيادة مدربه الوطني مهدي علي، منذ توليه مسؤولية الفريق قبل لقاء الفجيرة يوم 18 ديسمبر الماضي، في إطار الجولة العاشرة للدوري.

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