عجمان يغسل أحزانه على حساب الفجيرة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير غلام كركر

كسر عجمان حاجز الصيام عن تحقيق الانتصارات في دوري الخليج العربي، ونجح في تسجيل فوزه الأول على حساب ضيفه الفجيرة بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد، ليرفع "البرتقالي" رصيده إلى 6 نقاط متأخراً بنقطة واحدة عن الفجيرة صاحب الـ 7 نقاط.

وترجم عجمان أفضليته في الشوط الأول إلى هدفين سجلهما الوافدين الجديدين في تنقلات الشتاء، المالي مايغا والبرازيلي جارديل، حيث نجح مايغا في افتتاح التسجيل "ق 27" بتسديدة رائعة في سقف المرمى وعززه جارديل بالهدف الثاني بمهارة عالية رواغ فيها خط الدفاع وسدد بذكاء في مرمى الحارس عبد الله التميمي، وساهم الهدفان في ارتفاع مستوى المباراة في الشوط الثاني وضاعت فرص عديدة للفريقين قبل أن يقلص الفجيرة النتيجة من ركلة جزاء عبر البرازيلي روزا "ق 94".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز