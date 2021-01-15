مبخوت يشعل تويتر بـ«تغريدة مقتبسة» و«إيموجي»

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

أشعل علي مبخوت، نجم فريق الجزيرة لكرة القدم، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باقتباس تغريدة معلقاً عليها بـ«إيموجي» يوحي بالاستغراب والدهشة، عقب مباراة الشارقة واتحاد كلباء مساء اليوم في الجولة 13 من الدوري التي انتهت بفوز الشارقة بهدف حسم تتويجه بلقب بطل الشتاء.

واقتبس مبخوت تغريدة نشرها على حسابه الشخصي تضمنت فيديو تضمن عبارة: «لاعبو اتحاد كلباء يريدون ركلة جزاء بسبب لمسة اليد، ولكن الحكم يحتسب المخالفة الأولى من خارج منطقة الجزاء»، ولم يكتب مبخوت تعليقاً مباشراً واكتفى بـ«إيموجي»، يعبر به عن رأيه.

وحصدت «تغريدة» مبخوت ردود الأفعال وتعليقات عدة خلال دقائق قليلة، وطالبه البعض، بعدم التدخل في مثل هذه الأمور؛ لأنه لاعب وأن هذه «سوالف جماهير»، مؤكدين أنه يجب أن يركز على الملعب، فيما دافع مغردون عن مهاجم الجزيرة، وأشاد البعض بمهاراته ووصفوه بالأسطورة، وتحدث آخرون عن صحة قرار الحكم على الحالة مثار الجدل باعتبار أنه أطلق الصافرة محتسباً المخالفة قبل ملامسة الكرة يد لاعب الشارقة في المنطقة الخطرة.

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