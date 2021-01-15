فلاديمير: حتا لا يستحق الخسارة أمام العين

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول من المباراة أمام العين والتي انتهت لصالح الأخير بهدف دون مقابل، وذلك بسبب المبالغة في احترام "الزعيم"، ولكن مع بداية الشوط الثاني شعر لاعبي فريقه بوجود فرصة للعب أمام الضيوف، مما قاد إلى تقديم شوط من المتعة والإثارة، مشيراً إلى أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام العين وهناك بعض الأمور الأخرى لا يود التطرق إليها أثرت سلباً على نتيجة اللقاء.

وأضاف فلاديمير إن أمامهم اسبوعين من العمل والتحضيرات للدور الثاني من البطولة، مشيداً بأداء بعض اللاعبين أبرزهم أحمد مال الله الذي انضم حديثاً إلى صفوف الفريق إلى جانب زميله حميد عباس، حيث أثبت هذا الثنائي بأنهما سيشكلان إضافة مستقبلاً لـ "الإعصار". واختتم فلاديمير حديثه أن الفريق طوى صفحة الخسارة والتركيز سينصب على المواجهة المقبلة أمام الوحدة في الجولة 14 والافتتاحية للدور الثاني من البطولة في أواخر الشهر الجاري، مهنئاً فريق العين بمناسبة الفوز.

بدوره أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، مدرب العين، أن فريقه قدم المردود الذي مكنه من حصد النقاط الثلاث خلال التسعين دقيقة، الأمر الذي كان مهماً بالنسبة للفريق مع نهاية الدور الأول وقبل انطلاقة الدور الثاني من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأضاف: كنا ندرك جيداً أن مهمتنا أمام حتا لن تكون سهلة، إذ لعب المنافس بخمسة لاعبين في خط الدفاع وأربعة في وسط الميدان في ظل وجود مهاجم واحد، لذلك كان يتوجب علينا التعامل بالصبر والتركيز العالي، من أجل تحقيق الهدف المطلوب، وخلال شوط اللعب الأول حصلنا على العديد من الفرص وتمكنا في نهاية الشوط من التسجيل، أما في الشوط الثاني فقد استحوذنا واستمرينا قي الضغط على مرمى المنافس، غير أننا لم نوفق في تعزيز تقدمنا لحسم الأمور مبكراً.

وزاد: أود الإشادة بجهود لاعبي الفريق، إذ بدأنا التحضير لمواجهة حتا قبل يومين من ركلة بداية المباراة، والمؤكد أن هذا الأمر ليس عذراً بالنسبة لنا وفي نهاية الأمر قدمنا مستوى جيداً وهدفنا كان متمثلاً في حصد النقاط الثلاث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز