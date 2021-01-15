الشارقة بطل الشتاء

المصدر: متابعة – محمد فضل تصوير غلام كركر

تُوج الشارقة بطلاً للشتاء في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه على اتحاد كلباء بهدف دون رد، ووصوله إلى النقطة 32 منفرداً بالصدارة، ومن دون هزيمة طوال 9 جولات متتالية، ولن تؤثر نتيجة مباراة الجزيرة «الوصيف» أمام خورفكان اليوم على استمرار الشارقة في القمة، سجل هدف المباراة محترف الشارقة الأوزبكي شكوروف في الدقيقة 36، بتسديدة صاروخية ارتطمت باللاعب منصور البلوشي وعانقت شباك كلباء، وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها للشارقة «ق 71» بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR».

حذر

وساد الحذر أجواء الشوط الأول مع غياب الفرص رغم محاولات الشارقة في التقدم، ونجح مدافعو «النمور» في الرقابة على أبرز مفاتيح لعب الشارقة وخاصة الثنائي كورنادو وسواريز، واعتمد كلباء على المرتدات التي لم تخل من خطورة مع تألق حارس الشارقة عادل الحوسني الذي تصدى لأكثر من فرصة أبرزها انفراد مهاجم كلباء العائد من الإيقاف مالابا.

وواصل الشارقة ضغطه في الشوط الثاني لتسجيل هدف ثان، وتبارى لاعبو الفريق في إهدار الفرص السهلة، ومنها فرص لسواريز وكورنادو، وضرب كلباء خلال الدقائق الأخيرة حصاراً محكماً على منطقة الشارقة من أجل إدراك التعادل، لكن الشارقة حافظ على تقدمه.

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