العين يعود بانتصار صعب من حتا

المصدر: دبي-علي الظاهري

عاد فريق العين بفوز صعب على مضيفه حتا بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 13 لدوري الخليج العربي، ليرفع "الزعيم" رصيده إلى 23 نقطة بينما واصل "الإعصار" نزيف النقاط برصيد نقطتين. سجل هدف العين اللاعب سالم عبدالله في الدقيقة 43.

خاض حتا بداية المباراة بمحترف واحد في تشكيلته الأساسية، وشهدت صفوف العين عودة المدافع مهند العنزي، وكان العين هو الأخطر في الشوط الأول رغم عدم ظهوره بالمستوى المطلوب أمام صاحب الأرض الذي نجح في تهديد مرمى "الزعيم" في أكثر من فرصة أبرزها في الدقيقة 39 عندما حرم القائم حتا من هدف محقق، ليرد "الزعيم" على تهديد منافسه سريعاً بتسجيل الهدف الأول من كرة عرضية للاعب سالم عبدالله سكنت الشباك بعد أن خادع بها دفاع حتا بمساهمة من زميله لابا كودجو. وألغى حكم اللقاء يوسف الجسمي هدف التوغولي لابا كودجو لاعب العين في الدقيقة 26 بداعي التسلل.

وتألق اللاعب أحمد مال الله في أول ظهور له مع حتا بعد تخطي دفاع العين بمهارة عالية ويرفع كرة مثالية لزميله كيفين الكسندر الذي سددها ليتصدى لها الحارس المتألق خالد عيسى، ونجح سعيد سليمان مدافع حتا من منع فرصة خطرة للضيوف بعد انفراد لابا أمام مرمى "الإعصار".

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