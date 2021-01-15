حتا والعين.. السهل الممتنع

المصدر: العين - طلحة عبدالله-دبي - علي الظاهري

يحل فريق العين ضيفاً ثقيلاً على حتا في الساعة الخامسة من مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 13 لدوري الخليج العربي لقاء يحمل عنوان «السهل الممتنع»، ويتطلع «الإعصار» إلى تحقيق مفاجأة أمام الزعيم والخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة قبل إسدال الستار على منافسات الدور الأول للبطولة.

خاصة في ظل تطور مستواه الذي لم يشفع له في الهروب من القاع حيث ما زال يتذيل الجدول في المركز الأخير برصيد نقطتين، بينما

يسعى العين إلى مواصلة الزحف والتقدم خطوة نحو الأمام إذ يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

ويستعيد حتا جهود خدمات عدد من اللاعبين المصابين منهم اللاعب وليان فارياس الذي قد يتم الدفع به في الشوط الثاني، حيث اطمأن الجهاز الفني على جاهزية العناصر من خلال معسكر داخلي أقيم في دبي أخيراً.

وأكد الصربي فلاديمير فيرموزيتش مدرب فريق حتا، أنه من الصعب الحديث عن فريق بحجم نادي العين يملك تاريخاً حافلاً من الإنجازات، وقال إن المباراة تتطلب التمسك بالروح القتالية من أجل الخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة، متمنياً تحقيق مفاجأة أمام ضيفه العين في المباراة، مشيراً إلى أن حتا كان يستحق الحصول على عدد أكبر من النقاط في الجولات الأخيرة بما لا يقل عن 8 نقاط عطفاً على الأداء المتصاعد ومنها مباراة الظفرة وخورفكان والشارقة، موضحاً أنه حاول التركيز على الجانب البدني برفع معدل اللياقة لدى اللاعبين في فترة التوقف والإعداد الممتدة لأسابيع من خلال معسكر داخلي أقيم لخمسة أيام في دبي، كما أن الفريق سيقيم معسكراً آخر بعد مباراة العين التي سيسدل من خلالها الستار على الدور الأول للبطولة.

الالتزام

وأكد سعيد جاسم مهاجم حتا أن المباراة تجمعهم بفريق كبير بحجم العين يستحق كامل الاحترام حاله حال جميع الفرق الأخرى، وقال إنه سيحرص جميع اللاعبين على الالتزام بتعليمات وتوجيهات المدرب من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية التي يتطلع إليها الجميع، متمنياً التوفيق لكل زملائه اللاعبين في المباراة أمام «الزعيم».

من جانبه وبعد تعادله في الجولة السابقة أمام ضيفه الجزيرة بهدفين لمثلهما، يتطلع العين للعودة إلى طريق الانتصارات والتقدم خطوة في الترتيب للإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على اللقب، وهو يدرك صعوبة المهمة في مواجهة فريق حتا بملعبه، وقد أجرى الفريق البنفسجي أمس حصته التدريبية الأخيرة على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، والتي شهدت عودة لاعبيه الدوليين بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في مباراته الودية أمام المنتخب العراقي، وحرص المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق، على تلقين اللاعبين الخطة وأسلوب اللعب وتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات من خلال إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة، ويبدو الفريق البنفسجي مكتمل الصفوف إلى حد كبير بعد عودة معظم لاعبيه الذين غابوا بالفترة الأخيرة مثل ثلاثي الدفاع مهند العنزي، ومحمد فايز، ومحمد شاكر، بالإضافة للمهاجم التوغولى لابا كودجو.

هدف

ومن ناحيته، أكد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن هدف فريقه في مباراة الليلة أمام حتا هو تحقيق الفوز لتعزيز رصيده من النقاط والبقاء ضمن الفرق المنافسة قبل نهاية الدور الأول، وأوضح أنهم مطالبون بالتركيز واللعب بروح قتالية منذ البداية وحتى النهاية مع إظهار الاحترام للفريق المنافس صاحب الأرض والذي يتطلع بدوره للحصول على نقاط المباراة التي يحتاجها بشدة كونه يحتل المركز الأخير في الترتيب العام لفرق الدوري.

وقال المدرب البرتغالي إن العين عانى خلال الفترة الماضية من ظروف الغيابات في صفوف فريقه بسبب الإصابات وهو ما جعل الأمور تبدو صعبة، غير أن الفريق نجح في إبراز شخصيته القوية، وحول استعادة جهود عدد من اللاعبين مثل مهند العنزي، ومحمد فايز قال: بالفعل لقد كان ذلك مفاجأة لي في الموسم الماضي عندما توليت مهمة تدريب الفريق في يناير من العام الماضي في تلك الفترة افتقدنا لجهود بعض اللاعبين، ونأمل أن تدعم عودتهم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

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