الشارقة وكلباء.. حسم «الشتاء»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم-كلباء - محمد فضل

مواجهة قوية على الموعد في الخامسة من مساء اليوم باستاد الشارقة بين حامل اللقب ومتصدر الترتيب وصاحب الأرض الشارقة وضيفه اتحاد كلباء في ختام مبارياتهما للدور الأول لدوري الخليج العربي، وتستمد المباراة قوتها من طابع الإثارة والندية الذي تميزت به مباريات الفريقين في آخر 3 مواسم.

زيادة على الظهور القوي لهما حتى الآن في المسابقة، فالشارقة يواصل الدفاع عن لقبه بكل جدية في الطريق إلى حسم «لقب الشتاء» بعد حصده 29 نقطة في 12 مباراة، فيما قدم ضيفه اتحاد كلباء أفضل بداياته بحصده 19 نقطة جلس بها في المركز السابع متساوياً مع الوحدة سادس الترتيب، ويسعى لتأكيد جدارته بلقب الحصان الأسود لجولة الشتاء.

وجاءت استعدادات الشارقة للمباراة، خلال أسبوع كامل عقب مباراته مع الوصل في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، وتبدو الأمور فيها مطمئنة للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري الذي اعترف بقوة مباراة اليوم وتميز منافسه اتحاد كلباء.

وأكد العنبري المدير الفني للشارقة أن مواجهات الفريقين دائماً ما تشهد تنافساً كبيراً بين الفريقين، وقال إن فريقه يحترم منافسه اتحاد كلباء ويعمل له ألف حساب، ووصف العنبري منافسه اتحاد كلباء بأنه من الفرق الجيدة من خلال ما قدمه الموسم الحالي، خاصة في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الفريق في تطور واضح منذ 3 مواسم وليس الموسم الحالي فقط وظل يقدم مستويات مميزة وفرض نفسه في الساحة بقوة.

وأشار العنبري إلى صعوبة المباراة وأهميتها وقال إن المنافسة موجودة دائماً بين الفريقين تاريخياً، مؤكداً أن إنهاء الدور الأول في الصدارة مهم لفريقه ويمثل حافزاً لبدء الدور الثاني بشكل قوي، مبيناً عدم انشغاله بكأس السوبر بعد أسبوع أمام شباب الأهلي وحصر تركيزه على مباراة اليوم في الدوري.

استعداد

ومن ناحيته، أكد عبد الله غانم مدافع الشارقة استعداداتهم القوي لمباراة اليوم، مشيراً إلى انهم خاضوا تدريبات جيدة للمباراة ومع اكتمال صفوف الفريق بعودة الدوليين سيكون في أتم الجاهزية، وأوضح غانم أنهم يتعاملون مع فريق كلباء بكل الاحترام والتقدير خاصة وهو من الفرق المميزة هذا الموسم وحقق نتائج جيدة في الفترة السابقة، وقال إن الشارقة هدفه حصد نقاط المباراة كاملة، وأبدى غانم تفاؤله بقدرة فريقه على الاستمرار في تقديم المستويات الجيدة وتحقيق الانتصارات وقال إن انخفاض المستوى أحياناً وارد ولكن الشارقة قادر على مواصلة تميزه والدفاع عن اللقب.

على الطرف الآخر، يتطلع لاعبو كلباء إلى مواصلة مشوارهم الناجح ضمن مسابقة الدوري والتي أبلوا فيها بلاء حسناً هذا الموسم بعد وصول الفريق بنقاطه إلى 19 نقطة وهو رصيد لم يتحقق من قبل طوال مشاركات النمور السابقة في الدوري.

وسيخوض الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء مباراة المتصدر بذات الوجوه التي يعتمد عليها باستمرار خلال المباريات السابقة كما أن المباراة ستشهد عودة هداف النمور بينال ملابا الذي غاب لثلاث مباريات عن فريقه في الدوري لكنه شارك للمرة الأولى قبل أسبوع خلال مباراة بني ياس ضمن ذهاب تمهيدي ربع نهائي كأس الخليج العربي.

وسيفتقد داسيلفا لجهود ثلاثة لاعبين مؤثرين هم ماجد راشد للإيقاف وأحمد جشك للإصابة إلى جانب سلطان الزعابي بسبب انضمامه لأداء واجب الخدمة الوطنية.

ودائماً ما يسبب كلباء متاعب للشارقة خلال المواجهات المباشرة التي تجمعهما سوياً.

رقابة لصيقة

من جهته، وصف داسيلفا مدرب كلباء، مواجهة اليوم بالصعبة، مشيراً إلى أن الفريق المضيف يعد من أفضل أندية مسابقة دوري الخليج العربي، وأن مهمة المدافعين لن تكون سهلة أمام قوة الثنائي إيغور كورنادو والبرازيلي ويلتون سواريز، ويجب التحلي باليقظة والرقابة اللصيقة والتركيز العالي للحد من خطورة وفاعلية هذا الثنائي.

وقال داسيلفا: ذاهبون لملعب الشارقة من أجل تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة كاملة أمام أفضل فريق في الدوري، ونحترم جميع الخصوم بغض النظر عن الأسماء، لذلك نعمل على تصحيح الأخطاء، ويجب الاستمرار على طريق التطور في المستويين الفردي والجماعي، لدينا الطموح والثقة الكافية في جميع اللاعبين.

وكشف المدرب عن نية الجهاز الفني التعاقد مع لاعب مواطن يشغل مركز قلب الدفاع في فترة الانتقالات الشتوية الحالية إضافة إلى لاعب آخر بدلاً من سلطان الزعابي الذي سيلتحق بالخدمة الوطنية، وذكر أن أبرز الغائبين عن صفوف الفريق أمام الشارقة هما الثنائي ماجد راشد وأحمد جشك.

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