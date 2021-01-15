النواخذة والبطائح أبرز مواجهات تاسعة الهواة

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

تتصدر مباراة دبا الفجيرة والبطائح مشهد مواجهات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى التي تنطلق اليوم في الرابعة وخمسين دقيقة عصراً بثلاثة لقاءات مثيرة.

ويتطلع النواخذة بـ14 نقطة لمواصلة مشوار الانتصارات مع المدرب الوطني سليمان البلوشي الذي حصل على 9 نقاط متتالية منذ مجيئه ويسعى البلوشي للإبقاء على نقاط مباراة البطائح بملعب دبا في الساحل الشرقي، لكن المهمة أمام البطائح المتصدر بـ18 نقطة لن تكون سهلة خصوصاً وأن فرسان إمارة الشارقة يقدمون أفضل أداء حالياً أهلهم للتربع على صدارة دوري الهواة.

وفي المباراة الثانية يستقبل الإمارات الوصيف بـ14 نقطة جاره التعاون الثامن بثماني نقاط في ديربي رأس الخيمة في مباراة سيكون الخطأ ممنوع فيها على لاعبي الفريقين.

وتجمع المباراة الثالثة مواجهة العروبة المتطور وصاحب المركز السادس بـ11 نقطة بضيفه مصفوت التاسع بست نقاط، وغداً تقام مباراتان تجمع الأولى الحمرية بمسافي ويلتقي العربي بفريق الذيد صاحب المركز الأخير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز