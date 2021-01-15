أحمد ربيع عودة الابن البار إلى الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أعلن نادي الجزيرة أمس عودة ابن النادي البار أحمد ربيع «25 عاماً» لكشوفات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من جديد، ويعد أحمد ربيع صاحب أشهر وأطول إصابة والتي أبعدته عن الملاعب منذ مارس 2019، وأسعد الخبر جماهير الكرة الإماراتية وليس جماهير النادي فقط .



وكان ربيع تعرض لإصابة في الرأس إثر اصطدامه بعامود إنارة في ملعب اتحاد الكرة بالخوانيج خلال مباراة ودية أمام فريق الإمارات، وهي الإصابة إلى أدت إلى تعديلات في عدد كبير من ملاعب الدولة، بإبعاد أعمده الإنارة بمسافة كافية عن الملعب أو معالجتها بإجراء عازل مطاطي حتى لاتكون سبباً في إصابة جديدة.



وكانت إصابة أحمد ربيع حركت مشاعر جميع جماهير الأندية التي ساندت بقلبها ودعواتها اللاعب خلال فترة إصابته، وتقديم الدعم المعنوي لأسرته، لتمثل واحدة من نماذج التكاتف والترابط بين أندية وجماهير الدولة.



وتجاوز ربيع الجزيرة فترة الإصابة حيث من الله عليه بالشفاء الكامل ليعود في شتاء 2021، بكل إصرار وقوة متمسكاً برغبته في مواصلة مشواره الكروي.



وكان الكثيرون يتوقعون أن تكون الإصابة سبباً في اعتزاله المبكر، لكن حب ربيع، الذي نشأ في نادي الجزيرة منذ كان يافعاً لكرة القدم،وإيمانه بقدراته ودعم زملائه كلها كانت من الأسباب التي أدت إلى عودته من جديد إلى الملاعب، وأثبت قدرته على العطاء فعلياً خلال مشاركته مع زملائه اللاعبين في التدريبات لعدة أشهر.



وبعد أن اطمأن نادي الجزيرة على سلامته بشر الجماهير بخبر عودته من جديد إلى الكشوفات ليواصل مسيرة تألقه ونثر إبداعه في المستطيل الأخضر بما يتميز به من قدرات فنية عالية.



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