دبا الحصن يتعاقد مع الهولندي ليما لوبيس

المصدر: متابعة - محمد فضل

أعلن نادي دبا الحصن تعاقده مع اللاعب الهولندي ليما لوبيس لاعب منتخب الرأس الأخضر وأفضل لاعب لموسم 2019 / 2020 بالدوري الأرميني ، وحل اللاعب بديلا عن

اللاعب النيجيري إبراهيم مصطفى ، وتم التعاقد بحضور سعيد الريامي أمين السر العام ومحمد خليفة النعيمي مدير النادي .

واللاعب ليما هو نجم دولي بمنتخب الراس الأخضر ( كاب فيردي ) بطل دوري موسمين متتاليين موسم 2018- 2019 و موسم 2019-2020 مع نادي ارارات ( ارمينيا ) بطل كأس السوبر الارميني وكذلكً بطل كأس رومانيا موسم 2018-2019 ، وافضل لاعب بالدوري بالدوري الأرميني .

والأندية التي لعب لها, ارارات ( ارمينيا ) ، فيتورو كونستانتا ( رومانيا ) ، دودريخ ( هولندا ) ، فورتونا ستارد ( هولندا ).

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