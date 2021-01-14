دبا الحصن يتعاقد مع الهولندي ليما لوبيس

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  • متابعة - محمد فضل
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 أعلن نادي دبا الحصن تعاقده مع اللاعب الهولندي ليما لوبيس لاعب منتخب الرأس الأخضر وأفضل لاعب لموسم 2019 / 2020 بالدوري الأرميني  ، وحل اللاعب بديلا عن 

 اللاعب النيجيري إبراهيم مصطفى ، وتم التعاقد بحضور  سعيد الريامي أمين السر العام ومحمد خليفة النعيمي مدير النادي  .

واللاعب ليما هو نجم دولي بمنتخب الراس الأخضر ( كاب فيردي ) بطل دوري موسمين متتاليين موسم  2018- 2019 و موسم 2019-2020 مع نادي ارارات ( ارمينيا ) بطل كأس السوبر الارميني وكذلكً بطل كأس رومانيا موسم 2018-2019 ، وافضل لاعب بالدوري بالدوري الأرميني .

والأندية التي لعب لها, ارارات  ( ارمينيا ) ، فيتورو كونستانتا ( رومانيا ) ، دودريخ ( هولندا ) ، فورتونا ستارد  ( هولندا ).

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