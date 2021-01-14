هيلمان: الوصل لا يفكر بمربع الدوري

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أنه وفريقه لا يفكران حاليا في مربع الأربعة الكبار لدوري الخليج العربي، واصفا مباراة الوصل السبت أمام مضيفه الظفرة ضمن الجولة 13 للبطولة، بالصعبة والمهمة جدا.

مركز محدد

وأوضح هيلمان قائلا: لا نفكر في مربع الدوري، ولا بالحصول على مركز محدد في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، كل تفكيرنا منصب على كيفية تحقيق الفوز في جميع المباريات، والتفكير بكل مباراة على حدة، ومنها مباراتنا مع الظفرة المهمة جدا لمسيرة الوصل في البطولة.

الثلاثي الدولي

وأشار هيلمان إلى أن تحضيرات الوصل جيدة لمباراة الظفرة، مع عودة الثلاثي الدولي المؤلف من ليما وعلي سالمين وعلي صالح، رغم تواصل غياب المدافع البرازيلي نيريس بداعي الإصابة.

ثقة عالية

وأبدى هيلمان ثقته العالية في مقدرة الوصل على تحقيق هدفه من مباراة الظفرة، مشيرا إلى أن فريقه يتمتع باحترافية عالية يؤهله لتقديم أداء كبير يقود إلى نتيجة إيجابية.



تطوير الأداء

ولفت هيلمان إلى أن أمامه وفريقه الوقت الكافي للاعداد بشكل جيد لمباراة الوصل مع ضيفه الشارقة في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي، معتبرا ذلك فرصة مثالية لإكمالوتطوير أداء لاعبيه.

التغيير الفني

وأعرب هيلمان عن قناعته بأن التغيير الفني في الظفرة، سينعكس على أداء وذهنية لاعبيه في مباراة الفريقين السبت المقبل، في ظل سعي كل لاعب إلى إثبات ذاته أمام المدرب الجديد للظفرة، لافتا إلى أن التغيير الفني في الظفرة لا يعنيه كثيرا، بقدر اهتمامه وتركيزه على فريقه الوصل.

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