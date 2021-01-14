البيلاروسية سابالينكا بطلة «أبوظبي لتنس المحترفات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا، بلقب بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات، فئة 500 نقطة، التي اختتمت أمس، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بعد 8 أيام من المنافسات المحتدمة، التي شهدتها مختلف أدوار البطولة، التي أقيمت تحت إشراف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مبادلة، ومدينة زايد الرياضية، وهيلث بوينت، وبمجموع جوائز 565.530 ألف دولار.

وواصلت سابالينكا، التي أصبحت في المركز السابع في التصنيف العالمي الجديد، عروضها القوية، بتحقيقها الفوز الخامس عشر على التوالي، والبطولة الثالثة لها على التوالي، والتاسعة في مسيرتها الاحترافية، حيث فازت في اللقاء النهائي على الروسية كوديرميتوفا، بمجموعتين دون رد (6 - 2) و(6 - 2)، لتحصد على جائزة مالية قيمتها أكثر من 68 ألف دولار، و470 نقطة، فيما نالت كوديرميتوفا، جائزة مالية أكثر من 50 ألف دولار.

كما عبّرت سابالينكا، عقب الفوز بالبطولة، عن سعادتها وفخرها بتحقيق لقب البطولة الأولى خلال العام الحالي، وتطور مستواها الفني خلال مباريات البطولة، مبينة صعوبة الفترة السابقة التي كانت تتدرب فيها في أماكن مغلقة، إلا أن التركيز منذ المباراة الأولى، وصولاً للنهائي، هو أحد أهم أسباب التتويج باللقب.

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