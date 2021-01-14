الكشف عن الاستراتيجية المستقبلية لاتحاد الكرة قريباً

المصدر: دبي - العوضي النمر

كشف خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس فريق التحول الاستراتيجي، عن قيام الفريق بوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الجديدة لاتحاد الكرة، بعد الاستماع لمختلف شرائح المجتمع، والعديد من المسؤولين عن الكرة بالعالم من بينهم جياني انفانتينو رئيس «فيفا»، ومن ثم سيتم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها تمهيداً لكشف تفاصيلها للشارع الرياضي، خلال الفترة الوجيزة المقبلة.

3 مراحل

وقال في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي»: إن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على 3 مراحل، قصيرة المدى، ومتوسطة، وطويلة، وتمتد حتى عام 2030، وتعنى بوضع رؤى طموحة بتطور كرة الإمارات، لتواكب التطور السائد في مختلف مجالات العمل في الدولة، وإذا كان البعض يردد أن قلة التعداد السكاني يقف حائلاً أمام التطور المنشود، فنقول لمن يردد ذلك: إن تعداد بلجيكا ضئيل، ومع ذلك حققت طفرة كبيرة في المجال الكروي، نالت استحسان العالم.

رأي الخبراء

وأضاف خلفان بالهول: «استمعنا لآراء العديد من المختصين والخبراء وأصحاب الشأن طوال الفترة الماضية، ثم وجهنا سؤالاً للشارع الرياضي المحلي عن التحديات التي تواجهها كرة القدم، وتلقينا آلاف الردود، والتي استفدنا منها عند بلورة استراتيجيتنا، بما يحقق الطموحات المرجوة».

الالتزام المادي

وتابع: «استمعنا إلى رأي معالي خلدون المبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، والذي قدم لنا آراء قيمة، تتعلق بالالتزام المادي وليس الدعم الحكومي وضرورة الاستفادة من المقيمين بالدولة في تعزيز خطط التطوير، واستمعنا إلى آراء متعددة وكثيرة، استفدنا منها في بلورة رؤيتنا للمستقبل، لأننا نسعى لتكون كرة القدم في المراتب الأولى شأنها والعديد من مؤسسات الدولة المتطورة».

استراتيجيات معطلة

وبسؤال خلفان بالهول عن وجود جهود إدارات سابقة عدة لاتحاد الكرة في إعداد استراتيجيات، ومن ثم يكون مصيرها الأدراج قال: «لقد اطلعنا على كل الاستراتيجيات السابقة واستفدنا منها، ولذلك اعتمدنا نظام الحوكمة عند التنفيذ، وسيكون لاتحاد الكرة ورابطة المحترفين والمجالس الرياضية دور في تعزيز الحوكمة، والحمد لله لدينا كفاءات داخلية ستلعب دوراً مهماً في هذا المجال، ومن خلال «البيان الرياضي» أقول للشارع الرياضي من الآن إن استراتيجيتنا لن تكون حبيسة الأدراج، بل سيكون لها دور مهم في تطوير كرة الإمارات للسنوات المقبلة، وكلي ثقة بأننا سنجد الدعم الكافي من الجهات المعنية».

جني الثمار

واختتم بالهول قائلاً: «أية استراتيجية تحتاج لوقت لكي تجني النتائج، ونحن أمام تحد لنجني المخرجات المتوقعة لها، بدعم كل المعنيين والجهات المسؤولية لأن المحصلة تهم الجميع، وكرة القدم لعبة شعبية لها مكانة مرموقة وتحتاج منا للتكاتف لكي نصل بكرتنا لمكانة تستحقها دولة الإمارات المتطورة في كل المجالات».

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