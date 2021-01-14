«العين» على الميركاتو الشتوي

المصدر: العين- البيان الرياضي

تؤكد متابعات «البيان الرياضي»، أن نادي العين سيدخل الميركاتو الشتوي بقوة، لدعم صفوفه بعدد من اللاعبين الأجانب والمواطنين، بعد أن أنهى مفاوضاته بالفعل مع لاعب متوسط الميدان الياباني، شويا ناكاجيما، قادماً من بورتو البرتغالي، وأصبح قريباً من إعلان أول صفقاته، بالتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، ليحل بديلاً للكازاخستاني إسلام خان، الذي تم إيقافه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب المنشطات، وفيما لم يتسنَ التأكد رسمياً من الخبر، أوضحت المصادر أن النادي على وشك إنهاء صفقة أخرى مع لاعبين اثنين، أحدهما لاتيني بصفة مقيم، وآخر أوروبي، سيكون بديلاً للبرتغالي ويلسون إدواردو، الذي فشل في تقديم الإضافة الفنية، بعد التعاقد معه يوليو الماضي.

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