البرازيلي باولينهو ينضم لصفوف خورفكان

المصدر: (خورفكان - محمد فضل )

ضمت شركة خورفكان ‏لكرة القدم الجناح البرازيلي باولينهو فيكتور (27 سنة) ليحل بديلاً عن مواطنه ريكاردو مينديز، ويستمر عقد باولينهو القادم من فريق ليفسكي صوفيا البلغاري لموسم ونصف الموسم.

ورحبت إدارة خورفكان باللاعب الجديد في صفوف خورفكان متمنين له التوفيق والنجاح خلال مشوار الفريق في دوري الخليج العربي، وانضم اللاعب مباشرة لتدريبات نسور خورفكان، وربما يكون أحد خيارات المدرب خلال مباراة الجزيرة ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب دوري الخليج العربي والتي تقام عصر بعد غدٍ بملعب صقر بن محمد القاسمي.

من ناحية أخرى استعاد الفجيرة خدمات لاعبه أحمد موسى الذي انتهت إعارته لفريق حتا، وانضم موسى لتدريبات الذئاب استعداداً لمباراة الفريق أمام عجمان غداً.

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