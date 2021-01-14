المعايير تلغي نهائيات آسيا للصالات والشاطئية

المصدر: (دبي- ياسر قاسم )

أسفرت نتيجة تصويت أعضاء لجنة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إلغاء نهائيات القارة في اللعبتين، والبحث عن معايير أخرى في تحديد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم لكرة الصالات والشاطئية. وجاءت نتيجة التصويت، بأغلبية الأصوات، لإلغاء البطولتين، بحسب معلومات حصل عليها «البيان الرياضي»، في اليوم الأخير للمهلة التي حددها الاتحاد الآسيوي لأعضاء اللجنة، وكان من المقرر أن تقام نهائيات آسيا لكرة قدم الصالات بالكويت، في مارس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، ومعها نهائيات الكرة الشاطئية بتايلاند في مايو المقبل.

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