بيدرو: لا بديل عن تخطي حتا

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبي - علي الظاهري

يرى المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أنه لا خيار أمام فريقه سوى الفوز في مواجهة مستضيفه حتا يوم الجمعة لحساب الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال إن العين يحتاج للفوز لتعزيز رصيده من النقاط والبقاء ضمن الفرق المنافسة قبل نهاية الدور الأول، وأشار إلى أن الفريق خاض مباريات عدة في ظل غيابات مؤثرة وكان الأمر صعباً، ولكن في الوقت نفسه أظهر الشخصية الحقيقة والروح القتالية للفريق، وأوضح أنهم مطالبون بالتركيز وإظهار الاحترام لحتا لأنه هو الآخر بحاجة لنقاط هذه المباراة كونه يقع في المركز الأخير بترتيب الدوري.

وتعليقاً على التقارير الإعلامية التي ربطت العين بأسماء عدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال: «من المؤكد أن جماهير العين تترقب الأخبار الجيدة، والفريق يحتاج لتدعيم صفوفه في بعض المراكز، وأنا على ثقة بأن مجلس إدارة شركة كرة القدم، سيقدم مزيداً من الحلول للفريق، وهذا سيجعله أقوى خلال المرحلة المقبلة، ومن المهم أن يتم التعاقد مع اثنين إلى ثلاثة لاعبين لشغل عدد من المراكز المهمة، ولا شك أن مجلس إدارة النادي سيتخذ القرار الصائب فهو يعرف احتياجاتي».

واستطرد المدرب البرتغالي موضحاً: «من الصعب إيجاد اللاعبين الجيدين لشغل مراكز محددة يحتاجها العين خلال الانتقالات الشتوية لأنها فترة صعبة، ولكننا قمنا بالعمل المطلوب وفي انتظار القرار النهائي وأؤكد للجماهير العيناوية أننا نرغب في أن يكون فريقنا أقوى مما هو عليه الآن ونحن نحتاج فقط لعدد من اللاعبين حتى نصل إلى هذه المرحلة لأن هذا هو عملنا ونرغب في تحقيق الأفضل للنادي».

أما الصربي فلاديمير فيرموزيتش، مدرب فريق حتا، فأكد أنه من الصعب الحديث عن فريق بحجم نادي العين يملك تاريخاً حافلاً من الإنجازات، وقال إن المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة 13 لدوري الخليج العربي، تتطلب التمسك بالروح القتالية من أجل الخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة، متمنياً تحقيق مفاجأة أمام ضيفه العين في المباراة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي إن حتا كان يستحق الحصول على عدد أكبر من النقاط في الجولات الأخيرة بما لا يقل عن 8 نقاط عطفاً على الأداء المتصاعد ومنها مباراة الظفرة وخورفكان والشارقة، موضحاً أنه حاول التركيز على الجانب البدني برفع معدل اللياقة لدى اللاعبين في فترة التوقف والإعداد الممتدة لأسابيع من خلال معسكر داخلي أقيم لخمسة أيام في دبي، كما أن الفريق سيقيم معسكراً آخر بعد مباراة العين التي سيسدل من خلالها الستار على الدور الأول للبطولة.

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