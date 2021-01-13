العنبري: نعمل 1000 حساب لكلباء

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، ومحمد فضل

أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، أن مباريات الشارقة واتحاد كلباء دائماً ما تشهد تنافساً كبيراً بين الفريقين، وقال إن فريقه يحترم منافسه اتحاد كلباء ويعمل له ألف حساب، جاء ذلك في تعليقه على مواجهة الفريقين في ختام مبارياتهما في الدور الأول لدوري الخليج العربي، والمقررة بإستاد الشارقة يوم الجمعة المقبل، ووصف العنبري منافسه اتحاد كلباء بأنه من الفرق الجيدة من خلال ما قدمه الموسم الحالي، خاصة في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الفريق في تطور واضح منذ 3 مواسم وليس الموسم الحالي فقط، وظل يقدم مستويات مميزة وفرض نفسه في الساحة بقوة.

وقال العنبري إن جميع الفرق لديها الطموح في الدوري لتحقيق الفوز، والشارقة واتحاد كلباء يلتقيان وكل منهما يسعى للفوز، متمنياً إنهاء الدور الأول بنتيجة الفوز وتصدر المسابقة والدخول للدور الثاني وهو في قمة الترتيب، كما تمنى تقديم مستوى جيد للفريقين يرضي تطلعات المتابعين.

وعلى الجانب الآخر وصف خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، مواجهة الشارقة المتصدر بالصعبة، مشيراً إلى أن الفريق المضيف يعد من أفضل أندية مسابقة دوري الخليج العربي، وأن مهمة المدافعين لن تكون سهلة أمام قوة الثنائي إيغور كورنادو والبرازيلي ويلتون سواريز، ويجب التحلي باليقظة والرقابة اللصيقة والتركيز العالي للحد من خطورة وفاعلية هذا الثنائي.

وقال داسيلفا خلال المؤتمر الصحفي: ذاهبون لملعب الشارقة من أجل تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة كاملة أمام أفضل فريق في الدوري، ونحترم جميع الخصوم بغض النظر عن الأسماء، لذلك نعمل على تصحيح الأخطاء، ويجب الاستمرار على طريق التطور في المستويين الفردي والجماعي، لدينا الطموح والثقة الكافية في جميع اللاعبين، ونرى أن جميع المباريات صعبة ولا توجد مباراة سهلة لذلك سنلعب بتركيز عالٍ.

وبخصوص عدم إقحامه للاعبين المقيمين بانتظام قال داسيلفا: أعتقد بأن المقيمين مميزون، لكن اللعب بتشكيلة ثابتة يفرض علينا اختيار ذات الوجوه.

وكشف المدرب عن نيته الجهاز الفني التعاقد مع لاعب مواطن يشغل مركز قلب الدفاع في فترة الانتقالات الشتوية الحالية إضافة إلى لاعب آخر بدلاً من سلطان الزعابي الذي سيلتحق بالخدمة الوطنية، وذكر أن أبرز الغائبين عن صفوف الفريق أمام الشارقة هم الثنائي ماجد راشد وأحمد جشك.

أما لاعب اتحاد كلباء أسامة الشال «مقيم»، فأكد جاهزيتهم كلاعبين للمباراة، مشيراً إلى أن الشارقة يملك لاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق، وكلباء أيضاً يتواجد في تشكيلته لاعبون على مستوى عال، مشيراً إلى أنه يتمنى تكرار هدفه الذي سجله في الموسم الماضي أمام الشارقة.

وعن سبب غيابه عن الفريق أشار إلى أن الإصابة أبعدته عن النمور في بداية الموسم، لكنه رهن إشارة المدرب ويحترم وجهة نظره، ومتى ما أتيحت له الفرصة سيقوم باستغلالها على أفضل ما يكون.

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