مهدي علي: مواجهة النصر استعداد للسوبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن مواجهة النصر في الدوري ستكون صعبة على الفريقين مشدداً على رغبة "فرسان دبي" الكبيرة في تحقيق الفوز في ختام الدور الأول من دوري الخليج العربي.

وقال مهدي علي: "نخوض مباراة مهمة، وحرصنا على تجهيز اللاعبين من بعد نهاية مباراة خورفكان في كأس الخليج العربي، اللاعبون قاموا بعمل كبير خلال التمارين اليومية، والاستعدادات تسير على أكمل وجه للمباراة.

وأضاف: "مباراة النصر مهمة لمشوار الفريق في الدوري، علينا الخروج بنتيجة إيجابية، تساعدنا في مشوارنا بالدوري، وتكون حافزاً ودافعاً للاعبين قبل مواجهة الشارقة في كأس السوبر".

وختم: "الفريق في جميع مبارياته السابقة لم يكن مكتملاً، وهناك نواقص، وثقتنا كبيرة باللاعبين الموجودين، وعودة كارتابيا وهيلدون تعتبر إضافة للفريق، والمستوى الجيد الذي يقدمه إدوارد يجعلنا في أفضلية جيدة خلال المباريات".

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