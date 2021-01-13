مدرب النصر: 5 نقاط أفقدتنا الرضا التامّ عن الدور الأول

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرح الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن فريقه أضاع 5 نقاط على أرضه في الدور الأول بخسارته أمام العين وتعادله مع الوحدة، ما يشعره بعدم الرضا التامّ عن نتائج العميد في هذه المرحلة، معربا في الوقت نفسه عن رضاه لما تحقق من اهداف وببقاء النصر في المنافسة على جميع الواجهات في الدوري وكأسي الخليج العربي وصاحب السمو رئيس الدولة، وقال:" خسرنا 5 نقاط على أرضنا في مباراتين قدمنا خلالهما كرة قدم جيدة أمام العين والوحدة، أوجدنا فرص كثيرة لكننا لم ننجح في تحقيق الفوز، لو حصلنا على هذه النقاط لكنا الآن متصدرين الجدول مع الشارقة، لكن هذا جزء من الماضي ولن نستمر في الحديث عنه، لدينا فريق جيد ويجب أن نفكر في المستقبل.

وبخصوص مواجهة شباب الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب لدوري الخليج العربي بعد غد، أكد المدرب الكرواتي أنها اختبار مهمّ لفريقه، نافيا أي تأثير لنتيجتها على أهداف الفترة المقبلة، وقال كرونو:" هدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات وليس لدينا خيار آخر، قمنا بتحضيرات جيدة خلال الأسبوع وعمل متواصل لتجهيز الفريق، لقد واجه شباب الأهلي بعض المطبات في الفترة الأخيرة لكنه يبقى فريق جدير بالاحترام وهو يضم لاعبين على مستوى كبير ويملكون مهارات فردية عالية وبإمكانهم تغيير مجرى المباراة في أي وقت.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الخليج العربي بـ24 نقطة وبفارق 8 نقاط عن منافسه شباب الأهلي الذي يحتل المركز الثامن بـ16 نقطة.

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