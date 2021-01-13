الوحدة يقيد جواو ماركوس في فئة المقيمين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

قيد الوحدة المهاجم البرازيلي جواو ماركوس (20 عاماً) في كشوفاته باتحاد كرة القدم، وذلك بعدما أكمل النادي رسمياً، اليوم، إجراءات التعاقد مع اللاعب.

وضم الوحدة ماركوس لاعب غوياس البرازيلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه، في أولى صفقات العنابي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

من ناحية أخرى لا زالت المفاوضات جارية مع السوري عمر خريبين للحصول على خدماته في خانة اللاعب الأجنبي الرابع، بديلا المولدوفي لوفانور، إذ ينتظر النادي التوصل لاتفاق نهائي حول مدة العقد، حيث تفيد المتابعات أن النادي يرغب في التعاقد مع للاعب الهلال السعودي السابق حتى نهاية الموسم المقبل، فيما يريد خريبين عقداً لمدة 3 سنوات.

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