3 عروض للشامسي وبني ياس يطلب التجديد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

علم «البيان الرياضي» أن 3 أندية بدوري المحترفين أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات سلطان الشامسي لاعب فريق بني ياس، إذ دخل اللاعب فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده الذي ينتهي مع السماوي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت مصادر إلى أن اللاعب تلقى عروضاً من ناد بأبوظبي وناديين بدبي، فيما بدأت إدارة بني ياس مفاوضات التجديد مع اللاعب من أجل الاستمرار في صفوف الفريق خصوصاً بعد المستوى الجيد الذي ظهر به مع السماوي منذ انضمامه للفريق، لاسيما الموسم الحالي باعتباره أحد العناصر الأساسية ورغبة النادي في تحقيق الاستقرار الفني.

وكان بني ياس قد ضم الشامسي في يوليو 2019 في صفقة انتقال حر لمدة موسمين عقب انتهاء عقده مع الجزيرة، وظهر بشكل جيد مع السماوي، وسجل أسرع هدف في دوري الخليج العربي الموسم الحالي في شباك الظفرة بعد 18 ثانية.

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