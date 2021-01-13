البلوشي «منقذ» سفينة النواخذة

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

منذ توليه تدريب فريق دبا الفجيرة خلفاً للمصري طارق السيد عمد المدرب الوطني سليمان البلوشي المدير الفني للنواخذة على إخراج لاعبي فريقه من الضغوط النفسية جراء النتائج السلبية التي حققها الفريق منذ انطلاقة الدوري، لينجح البلوشي في إعادة البريق وفي انتشال سفينة النواخذة من الغرق بعد أن انبرى للمهمة معيداً الفريق لأجواء الانتصارات ومحققاً نتيجة الفوز في 3 مباريات على فرق مسافي بهدفين ومصفوت والذيد بهدف في كل مرمى، وخاض البلوشي مباراته الماضية أمام الذيد دون أجانب.

وبعد أن كان فريق النواخذة حتى وقت قريب خارج حسابات الترشح والتأهل للأضواء وبخمس نقاط فقط في رصيده حتى ما قبل مجيء البلوشي، بات حالياً يحتل الوصافة مناصفة مع الإمارات ولكليهما 14 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف للصقور، ويظل السؤال قائماً هل ينجح البلوشي «المنقذ» في تحقيق الإنجاز ويتمكن من إعادة سفينة النواخذة للإبحار من جديد مع فرق دوري الخليج العربي في ظل المنافسة المحتدمة «حالياً» بين 6 فرق تجاوزت حاجز العشر نقاط.

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