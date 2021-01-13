38 إقالة مدرب آخر 5 مواسم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ارتفع عدد إقالات المدربين في دوري الخليج العربي إلى 38 إقالة آخر 5 مواسم بعد إقالة الصربي ألكسندر فيسيلينوفيتش من تدريب الظفرة الأسبوع الماضي، ليصل بذلك عدد المدربين الذين تم التعاقد معهم في 12 جولة في مرحلة الذهاب للموسم الحالي إلى 20 مدرباً والرقم مرشح للزيادة في مرحلة الذهاب مع ارتفاع ضغوط النتائج.

وتعد إقالة المدربين ظاهرة عالمية في كل الدوريات ومرتبطة أساساً بنتائج الفرق ولكنها تشهد زيادة مقلقة في دوري الخليج العربي، حيث تتراوح نسبة تغيير المدربين بين 50 و70% وبمعدل 8 إقالات في الموسم الواحد.

وفي قراءة في سجلات الأندية، تكشف الأرقام أن هناك 17 نادياً لعبت في دوري الخليج العربي آخر 5 مواسم وهي أندية عجمان والشارقة والظفرة والوصل وحتا وبني ياس واتحاد كلباء والجزيرة والنصر والوحدة وخورفكان والعين وشباب الأهلي والفجيرة والإمارات ودبا الفجيرة والشباب.

النصر أولاً

وحل النصر أولاً كأكثر الأندية إقالة للمدربين بـ5 إقالات آخر 5 مواسم، حيث قام في بداية موسم 2016 ـ 2017 بإقالة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش المتعاقد معه منذ 2013 وتعويضه بالروماني دان بيتريسكو إلى نهاية الموسم، وفي الموسم التالي أقال الإيطالي تشيزاري برانديلي وإعادة الصربي ايفان يوفانوفيتش الذي أقيل مرة أخرى من منصبه في موسم 2018 ـ 2019 ثم أقيل بديله الإسباني بينات سان خوسيه، وفي الموسم التالي أقيل البرازيلي كايو زاناردي وتعويضه بالمدرب الحالي الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش.

خارج السرب

ويغرد عجمان خارج السرب لأنه الأكثر استقراراً فنياً، ففي الـ4 مواسم الأخيرة التي قضاها البرتقالي في دوري الخليج العربي قاده مدرب واحد وهو المصري أيمن الرمادي الذي بدأ مسيرته مع الفريق في 3 يونيو 2016 وقاده إلى الصعود إلى دوري المحترفين في نهاية موسم 2016 ـ 2017 وهو مستمر معه حتى الآن رغم الصعوبات التي واجهها الفريق هذا الموسم وعدم قدرته على تحقيق الفوز بعد 12 جولة متتالية في أسوأ سلسلة سلبية له في دوري الخليج العربي.

صدارة

ومن بين الأندية الأكثر تغييراً لمدربيها يوجد ضمن القائمة شباب الأهلي الذي فقد الاستقرار الفني منذ رحيل الروماني أولاريو كوزمين المقال من منصبه في ديسمبر 2016 وأقال بعده شباب الأهلي 3 مدربين آخرين وهم المدرب التشيلي خوسيه سييرا بداية موسم 2017 ـ 2018 والأرجنتيني رودولوفو أروابارينا الذي تمت إقالته في موسم 2019 ـ 2020 والإسباني جيرارد زاراغوسا المقال الشهر الماضي.

3 إقالاتكما تضم قائمة الأكثر تغييراً للمدربين نادي الوصل بـ3 إقالات ليس آخر 5 مواسم بل آخر 3 مواسم بعد أن قام بإقالة مدربه السابق الأرجنتيني غوستافو كونتيروس في منتصف موسم 2018 ـ 2019 وتعويضه مؤقتاً بالمدرب المواطن حسن العبدولي قبل التعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب الذي تمت إقالته بداية الموسم الحالي وتعويضه بالمدرب سالم ربيع ثم بالبرازيلي أودير هيلمان.وأقال العين 3 مدربين آخر 5 مواسم وهم الكرواتي زوران ماميتش في موسم 2018 ـ 2019 والإسباني خوان كارلوس غاريدو والكرواتي ايفان ليكو في موسم 2019 ـ 2020.

تعويض

وقاد نادي حتا 5 مدربين في الـ4 مواسم الأخيرة التي قضاها في المحترفين ولكنه أقال 3 منهم، وتشمل القائمة المدرب المقدوني جوجيكا الذي أقيل في موسم 2017 ـ 2018 وتم تعويضه بالمدرب السوري نزار محروس الذي أقيل بدوره قبل نهاية الموسم وعيّن عبدالمجيد النمر بدلاً عنه، وفي الموسم الحالي أقال الإعصار مدربه اليوناني كونتيس، فيما أقال خورفكان مدربين اثنين في الموسمين الأخيرين في المحترفين، وهما البرازيلي باولو كاميلي والإسباني راؤول كانيدا، وقضى الفجيرة 3 مواسم فقط في دوري الخليج العربي من بين المواسم الـ5 الأخيرة وقام بإقالة مدرب واحد في هذه الفترة وهو الجزائري عبدالمجيد بوقرة.

وفي المواسم الـ5 الأخيرة، قضى اتحاد كلباء 4 منها في دوري المحترفين تحت قيادة 5 مدربين انتهت مسيرة 3 منهم بالإقالة، وهم الصربي غوران تيفجودج والبرازيلي جورفان فييرا والإيطالي فابيو فيفياني.

حالات

وشهد نادي الشارقة حالتي إقالة في المواسم الأخيرة قبل الاستقرار على المدرب عبدالعزيز العنبري، وشملت الإقالتان كلاً من اليوناني جورجيوس دونيس في موسم 2016 ـ 2017 وخليفته البرتغالي جوزيه بيسيرو في موسم 2017 ـ 2018، فيما شهد الظفرة حالة إقالة واحدة آخر 5 مواسم عندما تمت إقالة السوري محمد قويض وتعويضه بالمقدوني جوجيكا هادجفس في موسم 2017 ـ 2018 قبل أن يشهد الاستقرار مع الصربي فوك رازوفيتش الذي استقال وانتقل إلى الوحدة بداية الموسم الحالي. وبين موسمي 2016 ـ 2017 والموسم الحالي، قاد بني ياس 6 مدربين في دوري الخليج العربي وهم البرتغالي جوزيه غوميز والأورغوياني بابلو ريبيتو والعراقي عبدالوهاب عبدالقادر والكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش والألماني ويلفريد شايفر والروماني دانيال أيسالا وغادر مدربان فقط من بينهم بالإقالة وهما جوزيه غوميز وبابلو ريبيتو والبقية نهاية عقد.

قيادة

وقاد الجزيرة 4 مدربين في المواسم الـ5 الأخيرة جميعهم من المدرسة الهولندية، وهم هينك تين كات وداميان هيرتوغ ومارسيل كايزر المدرب الحالي، ويورغن ستربل وهو الوحيد الذي أقيل من منصبه في الموسم الماضي.

ودرب الوحدة في الفترة نفسها 6 مدربين وهم المكسيكي خافيري أغيري والروماني لورينت ريجيكامب والهولندي هينك تين كات ومواطنه موريس شتاين والبرتغالي مانويل خيمينيز والصربي فوك رازوفيتش، ومن بين هؤلاء تمت إقالة مدربين اثنين وهما لورينت ريجيكامب وموريس شتاين.

05

استعان نادي الإمارات بـ5 مدربين في 3 مواسم قضاها في المحترفين ولكنه أقال منهم 3 وهم الألماني ايفان هاشيك وقبله مواطنه بوكيرثم التونسي نورالدين العبيدي ولعب دبا الفجيرة 3 مواسم وأقال في هذه الفترة مدربين اثنين وهما البرتغالي باولو سيرجيو والبرازيلي باولو كاميلي وقام الشباب في موسم 2016 ـ 2017 بإقالة مدربه الألماني فريد روتين وتعويضه بالصربي ميروسلاف ديوكيتش.

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