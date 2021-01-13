جمعة خاطر: يجب التصدي لتجاوزات «السوشيال ميديا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، إلى منابر لإبداء الرأي، مما يتسبب في الكثير من الجدل، خاصة في المجالات الجماهيرية ومنها القضايا الرياضية، في ظل وجود انتماءات مؤيدة للأندية أو اللاعبين، وفي بعض الأحيان تحدث أزمات نتيجة تجاوز آراء البعض للنقد البناء أو للخطوط الحمراء لحرية التعبير، لتصبح مواقع التواصل الاجتماعي معاول هدم وليس بناء.

وتبدو خطورة هذا الأمر واضحة في العديد من الدول في السنوات الأخيرة، قبل أن تبدأ تلك الظاهرة في الرياضة الإماراتية في الشهور القليلة الماضية، وساهم في زيادتها فترة توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وكان هناك بالفعل عدد من التغريدات على «تويتر» أو المنشورات في «أنستغرام»، التي كادت أن تتسبب بأزمات كبيرة.

نقد

وأوضح جمعة خاطر لاعب العين والمنتخب الوطني السابق: «استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه النقد، يتجاوز الحدود في بعض الأحيان، وبات البعض يستغلها بصورة ليست جيدة، وهو أمر يضر بسمعة الرياضة، والرياضي الذي يجب أن يتحلى بالروح الرياضية في تعاملاته، ويكون الضرر هنا أكبر من الفائدة». وأضاف: «أعتقد أن توجيه النقد بطريقة غير مناسبة، لا يكون الهدف منه الإصلاح، ويجب التصدي له، ويجب أن نستفيد من التطور في مجال الاتصالات والإنترنت، في توجيه النقد البناء، واقتراح حلول التطوير الرياضي في الدولة».وطالب، بأن تكون هناك رقابة ذاتية من قبل مستخدمي المواقع، بتقديم ما يفيد، وقال: «أنا لا أستخدمها كثيراً، خاصة بعدما أصبحت وسيلة للإعلان وزيادة ربح البعض بصرف النظر عما يقدمه من خدمة للمجتمع».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز