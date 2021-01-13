النصر وشباب الأهلي على قمة دوري الصالات

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

حافظ النصر وشباب الأهلي على البقاء في قمة الترتيب بدوري الصالات، وكان شباب الأهلي فاز على الحمرية 6 ـ 3، وفاز البطائح على مستضيفه مليحة 7 /‏ 3 في ديربي المنطقة الوسطى، وفاز النصر على مستضيفه دبا الحصن 3 ـ 2 والشارقة على الظفرة 4 ـ 1 على ملعب صالة الحمرية، وفي ديربي الابتسامة بالمنطقة الشرقية، فاز خورفكان على اتحاد كلباء 3 ـ 1.

وبنهاية مباريات الجولة 11 يصبح الترتيب على النحو التالي: النصر وشباب الأهلي بالمركزين الأول والثاني بتساويهما في النقاط برصيد 28 نقطة لكل منهما، ويتفوق «العميد» بفارق الأهداف ويتميز «فرسان دبي» بالمواجهات المباشرة، وحل البطائح ثالثاً بـ23 نقطة، والظفرة رابعاً بـ15 نقطة وخورفكان خامساً بـ14 نقطة ومليحة ودبا الحصن في المركزين السادس والسابع بـ12 نقطة لكلٍ، والحمرية ثامناً بـ10 نقاط.

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