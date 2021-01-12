التجربة الإسبانية تصنع مستقبل المنتخبات السنية

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة يسعى للاستعانة بالتجربة الإسبانية لتطوير منتخبات المراحل السنية، وصناعة جيل المستقبل من لاعبين مميزين يخدمون المنتخب الأول.

حيث سيتم التعاقد مع مدربين من إسبانيا لتولي مهمة تدريب المنتخبات السنية المختلفة نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الإسبان في إعداد الناشئين والشباب، ويُجرى حالياً التفاوض مع مدربين لهم خبرات مميزة في منتخبات المراحل تمهيداً لقدومهم إلى الدولة لتولي المهمة.

وتعكف اللجنة الفنية في اتحاد الكرة برئاسة يوسف حسين النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، على وضع اللمسات الأخيرة لخطة تطوير المنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة، للنهوض باللعبة، ووضعها في المكانة التي تليق بها على المستويين القاري والعالمي.

وستقوم اللجنة برفع كافة التصورات التي خرجت بها جلسة العصف الذهني التي حضرها عدد من كبار المدربين والمديرين الفنيين بالأندية إلى مجلس الإدارة لاعتمادها ثم الكشف عنها للشارع الرياضي خلال الأيام المقبلة، واشتملت الجلسة على مناقشة المشاريع الفنية التطويرية التي تسهم في تطوير كرة الإمارات والمنتخبات.

من ناحية أخرى شهدت الساعات الماضية استحداث منتخب للناشئين من مواليد 2006 تحت إشراف المدرب الوطني محمد أحمد، والتدريب في مقر اتحاد الكرة في دبي، وتم تشكيل منتخب للشباب من مواليد 2005 تحت قيادة المدرب الوطني سليم عبد الرحمن، وسيتم إعداد المنتخبين بشكل جيد من خلال معسكرات تدريب ومباريات ودية لاكتساب الخبرات، ويتم حالياً تشكيل منتخب أولمبي للمشاركة في تصفيات كاس آسيا تحت 23 سنة.

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