ملاعب محايدة لنصف نهائي الكأس الغالية

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

يعلن اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة موعد إقامة مباراتي نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والملعبين اللذين يستضيفانهما.

حيث من المقرر إقامة المباراتين في ملعبين محايدين، وسيكون حسم هذه المرحلة من مباريات الكأس الغالية من مباراة واحدة، ومن المقرر أن يتقابل الشارقة مع النصر، وشباب الأهلي مع بني ياس، فيما لا تزال المشاورات جارية بين اتحاد الكرة وعدد من الجهات المعنية لتحديد موعد المباراة النهائية، والمتوقع إقامتها مبكراً هذا الموسم، لظروف الروزنامة المضغوطة للموسم الكروي.

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