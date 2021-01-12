إقبال جماهيري على حضور ثلاثية «يو إف سي»

المصدر: (أبوظبي - وام )

تشهد فعاليات منافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي» المقرر إقامتها من 16 إلى 24 الجاري، بحلبة صالة الاتحاد بجزيرة ياس إقبالاً كبيراً على شراء التذاكر، لحضور النزالات، بعد السماح بحضور الجماهير.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه لم يتبق سوى عددٍ محدود من التذاكر لحضور النزالات الثلاثة، أيام 16 و 20 و 24 الجاري، كما طرح منظمو الفعالية عرضاً مميزاً يتيح للجماهير حضور منافسات ثلاثية جزيرة النزال ضمن باقة واحدة.

وأكدت اللجنة المنظمة إقامة المنافسات وسط إجراءات احترازية مشددة ويشترط تقديم نتيجة فحصٍ سلبية لفيروس «كوفيد 19» لدخول الفعالية، مع الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي.

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