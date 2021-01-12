الحمادي يخوض أول تدريب مع خورفكان

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

خاض إسماعيل الحمادي، لاعب شباب الأهلي المعار إلى نادي خورفكان، أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد، استعداداً لمباراته ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب دوري الخليج العربي.

والتي تقام السبت المقبل، بملعب صقر بن محمد القاسمي، وحظي الحمادي بترحيب كبير من مسؤولي شركة الكرة بالنادي، والجهاز الفني بقيادة البرازيلي كايو زاناردي، الذي أكد أن اللاعب إضافة كبيرة للفريق. ويعتبر الحمادي ثالث لاعب ينضم لخورفكان خلال «الميركاتو» الشتوي، بعد عبد الله الرفاعي لاعب الوحدة، وطارق الخديم المعار من الشارقة.

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