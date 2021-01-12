المقيمون يتفوقون على الأجانب في الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

كشفت إحصائيات اللاعبين بحسب دقائق اللعب في مباريات دوري الخليج العربي تفوق اللاعبين المقيمين على اللاعبين الأجانب في الوحدة فيما يتعلق بالمشاركة في مباريات المسابقة.

وذلك بعدما شهدت الـ 12 جولة الماضية من الدوري غياب أغلب أجانب العنابي عن الفريق وافتقاده لجهودهم طوال نصف موسم بسبب الإصابة. وجاءت أرقام مشاركة اللاعبين لتؤكد خوض اللاعبين المقيمين خاصة الثنائي الدفاعي البرازيليين لوكاس بيمنتا، وجيانلوكا مونيز لعدد مباريات أكثر من الأجانب، باستثناء الكوري الجنوبي لي ميونغ ثاني أكثر لاعب مشاركة في المباريات مع الوحدة «1065 دقيقة»، والأول بالنسبة للأجانب.

ويتصدر لوكاس بيمنتا قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة 12 مباراة كأساسي واستبدل في مباراة واحدة فقط، بإجمالي 1079 دقيقة، وأحرز هدفاً.

معاناة

وخاض الظهير الأيسر جيانلوكا مونيز والذي حجز مكاناً في التشكيلة الأساسية بعد معاناة العنابي لمدة طويلة في هذا المركز، ولعب 12 مباراة كأساسي واستبدل في 5 لقاءات، بإجمالي 989 دقيقة، أما الكونغولي مبوكو فشارك في 10 مباريات منها 5 مباريات كأساسي ودخل كبديل في مثلها، بإجمالي 600 دقيقة، السلوفيني تيم ماتافز ثالث الأجانب مشاركة بـ6 مباريات بإجمالي 468 دقيقة.

مردود

أما أقل اللاعبين مردوداً فكان المولدوفي لوفانور هنريكي الذي شارك في 3 مباريات ولعب لمدة 143 دقيقة فقط، واستبدل في المباريات الثلاث بعد تعرضه للإصابة التي غيبته عن التواجد مع العنابي هذا الموسم.

أما البرتغالي روبن كانيدو فقد شارك بصفة متقطعة خلال 6 مباريات بإجمالي 167 دقيقة، حيث دخل كأساسي في مباراتين وبديلاً في 4 مباريات، فيما لم يشارك المقيم التونسي علاء الدين زهير في الدوري سوى في مباراة واحدة ولعب دقيقة واحدة فقط، ولكنه أساسياً في مباريات فريق 21 سنة.

من جهة أخرى، ينتظر أن يعود للتشكيلة الأساسية المهاجم تيم ماتافز في مواجهة بني ياس المقررة يوم السبت المقبل في الجولة الـ 13 من الدوري بعد غياب لفترة طويلة، إذ بات ظهوره في المباراة القادمة وارداً بقوة بعدما عاد للتدريبات عقب تماثله للشفاء ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، لتكتمل صفوف الفريق قبل مواجهة السماوي.

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