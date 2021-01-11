عودة ثلاثي دفاع العين تدعم صفوف الفريق

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

عاد مدافع العين مهند العنزي، إلى تدريبات الفريق بعد قضاء الخدمة الوطنية وقام النادي بقيده في قائمته باتحاد الكرة ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق البنفسجي خلال مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري المحترفين.

وكان سبقه بالعودة المدافع محمد شاكر بعد شفائه من الإصابة، فيما يواصل زميلهما إسماعيل أحمد تدريباته التأهيلية بالصالة الرياضية استعدادا للعودة.

وكان اللاعب غاب عن المشاركة مع الفريق منذ أول مباراة في الدور الأول للدوري، وأجرى في نوفمبر الماضي جراحة في غضروف الركبة، وتعتبر عودة ثلاثي الدفاع العيناوي بمثابة دعم قوي للفريق في المرحلة المقبلة.

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