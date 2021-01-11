بيدرو كوندي ينضم للظفرة في خانة ياسين البخيت

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

تعاقد الظفرة مع الاسباني بيدور كوندي"32 عاما" مهاجم شباب الأهلي عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ليحل في خانة الأردني ياسين البخيت، دعما لصفوف الفريق في فترة التعاقدات الشتوية الحالية.

وكان بيدرو كوندي قد بدا مشواره في دوري الخليج العربي مع السماوي قبل عامين وحقق نجاحا كبيرا مع الفريق في مختلف البطولات المحلية، ليكون محط أنظار عدد من الأندية ، وقبل إنتهاء فترة تعاقده بستة اشهر أنتقل إلى شباب الأهلي بإتفاق بين الناديين، لكنه لم ينجح في إثبات وجوده مع الفرسان ليكون صديقا لمقاعد البدلاء قبل أن يتم إبعاده من القائمة المقيدة بإتحاد الكرة.

ورأت اللجنة الفنية بنادي الظفرة الإستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها اللاعب ومنحه الفرصة لإثبات وجوده، نسبة لحاجة الفريق إلى مهاجم متمرس، وأكد اللاعب في حديثه مع اللجنة الفنية جاهزيته البدنية للمشاركة مع الفريق بداية من الجولة المقبلة في الأسبوع 13 من الدوري.

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