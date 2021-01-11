الرياضيون يودعون سامي إسماعيل نجم الكأس الغالية

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

ودّع الوسط الرياضي السبت الماضي، سامي إسماعيل لاعب فريقي النصروعجمان، وقدم الناديان العزاء لأسرة الفقيد، ونعاه عدد من الشخصيات الرياضية على رأسها عبدالله سعيد النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق، وخليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي الحالي، مؤكدين أن الوسط الرياضي فقد واحداً من الرياضيين المميزين.والفقيد ينتمي لأسرة رياضية تضم شقيقيه نجمي النصرالحارس حسين إسماعيل والمونديالي خالد إسماعيل ولاعب اليد سيف إسماعيل.

وساهم الفقيد الذي انتقل إلى عجمان من النصر، في تحقيق أفضل إنجاز في تاريخ «البرتقالي»، بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة عام 1984، وكان هو الأبرز في مشهد الفوز، منفذاً الركلة الحاسمة للفريق بالمباراة الشهيرة أمام النصر.

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