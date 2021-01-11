راشد بن حميد: اتفاقية تعاون تخدم شباب الإمارات والعراق

المصدر: دبي - العوضي النمر

أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة عن سعادته بتوقيع اتحاد الكرة اتفاقية تعاون مع الأشقاء في الاتحاد العراقي، بما يخدم الشباب في الإمارات والعراق، وتسهم في إزدهاراللعبة بالبلدين بجانب مشاركة التجارب التي تسهم في تطوركرةالقدم، وقال: نضع كل إمكاناتنا تحت تصرف الكرة العراقية من أجل أن تحقق أهدافها وتطلعات جماهيرها الواسعة.

حاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين اتحاد الكرة ونظيره العراقي أمس بمقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي،وشهد المراسم يوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وحميد الطاير وهشام الزرعوني عضوا مجلس الإدارة، ومحمد بن هزام الأمين العام، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد، وعدد من مسؤولي الاتحاد العراقي.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن الاتحاد العراقي مشهور بصناعة النجوم ، ولديه مسابقات جماهيرية، كما أن الأندية العراقية تقدم العديد من المواهب تشارك في الدوريات الخارجية، وقال: نسعى لتعزيز علاقاتنا بالاتحادات الوطنية في آسيا، حيث تتيح العلاقات القوية فرصة تبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية والتحكيمية .

وأضاف: الاتحاد العراقي معروف بإنجازاته، والكرة العراقية معروفة بتاريخها ونجومها، وهذه الاتفاقية ستعود بالنفع علينا جميعاً.

تعاون

ووجه إياد بنيان، الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي وأعضاء مجلس الإدارة على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد، للكرة العراقية، بفضل العلاقات وثيقة الممتدة من سنوات طويلة، متمنياً أن تساهم تلك الشراكة في مزيد من التعاون بما يخدم التطور الكروي في البلدين.

وتمنى إياد بنيان، مزيداً من الدعم الإماراتي لرفع الحظر الكامل عن الكرة العراقية في الفترة المقبلة وخاصة في بغداد بعد أن تم الرفع في بعض المناطق وقال أتمنى أن يحظى العراق بشرف استقبال منتخبات الإمارات للعب على أرضه وقال «ستجدون كل حفاوة ومحبة عند حضوركم».

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