مارفيك: «الأبيض» جاهز لملاقاة أسود الرافدين

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم جاهزية «الأبيض»، لمواجهة «أسود الرافدين» الودية المقررة غداً بملعب نادي الوصل في ختام معسكر الإعداد المحلي، استعداداً لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وقال: معنويات اللاعبين عالية، وظهر الجميع بمستوى فني طيب، ونأمل أن يقدم اللاعبون مستوى جيداً، خصوصاً أن منتخب العراق من المنتخبات القوية، ونأمل الاستفادة من الاحتكاك معه في ختام معسكر دبي، والذي يعد من المعسكرات الناجحة.

وعن عدم لعب أكثر من ودية في التجمع الحالي، قال: فضلت خوض مباراة واحدة أمام العراق والتركيز فيها، والاستفادة منها فنياً بأقصى درجة، حتى لا نعرض اللاعبين للإرهاق، خصوصاً أن الموسم وصل لمنتصفه مع اقتراب نهاية الدور الأول، بالإضافة لضيق الوقت الخاص بالتجمع والتحضيرات، وكل مباراة تحتاج لثلاثة أيام من الإعداد، وهو ما قد يؤثر على خطط الجهاز الفني واللاعبين بسبب ضيق الوقت.

وفي ما يتعلق بالتغييرات المنتظرة في صفوف المنتخب قال: جميع اللاعبين جاهزون لخوض ودية العراق، والتشكيلة ستجمع بين عنصري الشباب والخبرة، ونأمل أن يقدم اللاعبون مستوى يرضي الجماهير.

ويختتم منتخبنا تدريباته، اليوم، استعداداً لمواجهة العراق وسط معنويات مرتفعة، وظهر اللاعبون بمستوى متميز، ما يضع الجهاز الفني في حيرة عند اختيار التشكيلة المثالية، ومن المنتظر غياب ماجد حسن عن مباراة العراق، بسبب إصابة خفيفة وفضل مارفيك منحه راحة.

تجمع فبراير

وفي نهاية تجمع «الأبيض»، يعود اللاعبون لأنديتهم لاستئناف الدوري، على أن يعود الفريق للتجمع من 6 إلى 10 فبراير وسيكتفي الجهاز الفني بالتدريبات في التجمع خلال هذا المعسكر لضيق الوقت، فيما يدرس الجهاز الفني بإقامة مباراة ودية في تجمع مارس في حال سمحت الظروف بذلك، لتكون بروفة أخيرة قبل ملاقاة ماليزيا يوم 25 مارس في دبي في انطلاقة منافسات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية.

مران العراق

أدى منتخب العراق تدريبه، أمس، على ملعب الوصل تحت قيادة المدرب كاتانيتش مدرب منتخب الإمارات السابق، والذي يطمح في ظهور فريقه بمستوى طيب خلال مباراته أمام «الأبيض».

تعادل

داعب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي على هامش توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين، عندما قال له: اتفقنا على التعادل، فرد إياد بنيان: هذه المباراة لا يوجد بها تعادل أو خسارة، فكلا الفريقين فائز في المواجهة القوية، والاحتكاك الفني المفيد.

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