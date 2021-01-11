اتحاد الكرة يدعم خطط لجنة مكافحة المنشطات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، دعم ومساندة الاتحاد لكافة خطط لجنة الوطنية لمكافحة المنشطات من خلال إبراز الدور الإرشادي والتثقيفي للجنة، مشيداً بجهود اللجنة طوال الموسم الرياضي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاتحاد أمس الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، بحضور يوسف حسين النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وحميد الطاير وهشام الزرعوني عضوي مجلس الإدارة، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي. وجرى خلال اللقاء شرح آلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ومهامها، وبحث تعيين سفراء لمكافحة المنشطات سيتم اختيارهم من الرياضيين المواطنين بغرض إيصال المعلومات إلى اللاعبين الصغار الذين يتخذونهم قدوة.

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